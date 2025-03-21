На надгробной табличке Бедроса Киркорова заметили ошибку
NEWS.ru: Сотрудники ритуальных услуг перепутали дату смерти Бедроса Киркорова
На надгробной табличке Бедроса Киркорова была указана неверная дата смерти, обратил внимание NEWS.ru. Сотрудники ритуальных услуг всё перепутали и написали, что народный артист России скончался 19 марта. Хотя на самом деле Бедроса не стало днём раньше.
На надгробной табличке Бедроса Киркорова заметили ошибку. Фото © NEWS.ru
При это на указателе места на кладбище дата стоит верно. Артист умер 18 марта 2025 года от остановки сердца.
Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в столице. Всего за несколько дней до своей смерти он успел передать сыну Филиппу Киркорову фамильный перстень. Украшение передаётся в семье из поколения в поколение. Проститься с артистом в храм Христа Спасителя пришли общественные деятели, политики и звёзды.
Life.ru