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21 марта, 13:55

«С этого дня я ношу этот перстень»: Филипп Киркоров рассказал о последнем подарке отца

Бедрос Киркоров перед смертью отдал фамильное кольцо сыну Филиппу

Бедрос Киркоров перед смертью отдал своё кольцо, которое ему досталось от отца, сыну Филиппу. Перстень теперь будет передаваться в семье Киркоровых из поколения в поколение по мужской линии. Об этом певец рассказал на церемонии прощания с отцом в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент Life.ru.

Перстень, который Бедрос Киркоров передал Филиппу. Фото © Life.ru

Перстень, который Бедрос Киркоров передал Филиппу. Фото © Life.ru

«Я просто хотел бы завершить эту прощальную церемонию словами. Во-первых, за несколько дней до смерти я был в командировке, но перед отъездом я к нему заглянул. Он снял со своей руки этот перстень, который ему достался от его отца. <...> Так что вот с этого дня я этот перстень ношу, буду носить. Он мне немножко велик, оттого что у папы были более плотные руки, но ничего. Велико не мало», — сказал Филипп Киркоров.

Напомним, печальные известия о смерти Бедроса Киркорова появились 18 марта. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония с артистом.

Прощание с Бедросом Киркоровым: фоторепортаж Life.ru
Прощание с Бедросом Киркоровым: фоторепортаж Life.ru
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Life.ru

Полина Никифорова
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