«С этого дня я ношу этот перстень»: Филипп Киркоров рассказал о последнем подарке отца

Бедрос Киркоров перед смертью отдал своё кольцо, которое ему досталось от отца, сыну Филиппу. Перстень теперь будет передаваться в семье Киркоровых из поколения в поколение по мужской линии. Об этом певец рассказал на церемонии прощания с отцом в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент Life.ru.

«Я просто хотел бы завершить эту прощальную церемонию словами. Во-первых, за несколько дней до смерти я был в командировке, но перед отъездом я к нему заглянул. Он снял со своей руки этот перстень, который ему достался от его отца. <...> Так что вот с этого дня я этот перстень ношу, буду носить. Он мне немножко велик, оттого что у папы были более плотные руки, но ничего. Велико — не мало», — сказал Филипп Киркоров.