«С этого дня я ношу этот перстень»: Филипп Киркоров рассказал о последнем подарке отца
Бедрос Киркоров перед смертью отдал фамильное кольцо сыну Филиппу
Бедрос Киркоров перед смертью отдал своё кольцо, которое ему досталось от отца, сыну Филиппу. Перстень теперь будет передаваться в семье Киркоровых из поколения в поколение по мужской линии. Об этом певец рассказал на церемонии прощания с отцом в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент Life.ru.
Перстень, который Бедрос Киркоров передал Филиппу. Фото © Life.ru
«Я просто хотел бы завершить эту прощальную церемонию словами. Во-первых, за несколько дней до смерти я был в командировке, но перед отъездом я к нему заглянул. Он снял со своей руки этот перстень, который ему достался от его отца. <...> Так что вот с этого дня я этот перстень ношу, буду носить. Он мне немножко велик, оттого что у папы были более плотные руки, но ничего. Велико — не мало», — сказал Филипп Киркоров.
Напомним, печальные известия о смерти Бедроса Киркорова появились 18 марта. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония с артистом.
Life.ru