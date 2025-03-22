Названы место и дата прощания со звездой «Гусарской баллады»
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдёт 25 марта в театре Российской армии
Траурная церемония прощания с народной артисткой России Ларисой Голубкиной состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом сообщила директор театра Милена Авимская.
«Прощание, скорее всего, пройдёт в родном театре во вторник», — сказала Авимская РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина умерла 22 марта. На протяжении десяти лет актриса боролась с онкологией. Именно рак крови третьей стадии и стал причиной кончины Голубкиной.
Ранее стало известно, что 18 марта умер Бедрос Киркоров. Исполнитель скончался на 93-м году жизни. Life.ru сообщил причину смерти отца Филиппа Киркорова. 21 марта прошло прощание с певцом.
ТАСС / Сергей Бобылев