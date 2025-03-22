«Такой нет»: Борису Щербакову разбила сердце смерть звезды «Гусарской баллады»
Борис Щербаков считает смерть Ларисы Голубкиной огромной потерей для кино
Борис Щербаков и покойная Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко, Сергей Бобылев
Уход народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной — это огромная потеря для кино и театра. Об этом заявил народный артист России Борис Щербаков, комментируя новости о смерти коллеги по сцене. Актёр подчеркнул, что покойная звезда была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.
«Ой, Ларисушка, ой, Царство ей небесное. Это такая артистка, такой человечек! Очаровательная женщина. Это очень жалко. Это огромная потеря для нашего кино и театрального искусства. Великолепнейшая артистка, очень будет её не хватать. Пока такой нет и неизвестно, когда будет», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Напомним, актриса Лариса Голубкина умерла 22 марта. Life.ru выяснил причину смерти звезды. Последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» страдала от рака крови третьей стадии.