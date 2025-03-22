«Такой нет»: Борису Щербакову разбила сердце смерть звезды «Гусарской баллады»

Уход народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной — это огромная потеря для кино и театра. Об этом заявил народный артист России Борис Щербаков, комментируя новости о смерти коллеги по сцене. Актёр подчеркнул, что покойная звезда была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

«Ой, Ларисушка, ой, Царство ей небесное. Это такая артистка, такой человечек! Очаровательная женщина. Это очень жалко. Это огромная потеря для нашего кино и театрального искусства. Великолепнейшая артистка, очень будет её не хватать. Пока такой нет и неизвестно, когда будет», — отметил собеседник «Газеты.ru».