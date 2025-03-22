Таблетки не помогали: Стало известно о страшных мучениях Голубкиной перед смертью

Актриса Лариса Голубкина до последнего дня боролась с раком. По данным SHOT, в декабре она прошла курс химиотерапии, надеясь достичь ремиссии.

К сожалению, лечение не принесло ожидаемых результатов. В январе актрису из «Сказки о царе Салтане» срочно госпитализировали из-за сильных болей, которые уже не поддавались лекарствам. Она также быстро теряла вес. Сначала она передвигалась по дому на инвалидной коляске, а затем полностью перестала вставать с постели. В последние месяцы рядом с ней находилась сиделка.