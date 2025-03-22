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22 марта, 09:15

Таблетки не помогали: Стало известно о страшных мучениях Голубкиной перед смертью

SHOT: Лариса Голубкина до последнего момента боролась с раком

Актриса Лариса Голубкина до последнего дня боролась с раком. По данным SHOT, в декабре она прошла курс химиотерапии, надеясь достичь ремиссии.

К сожалению, лечение не принесло ожидаемых результатов. В январе актрису из «Сказки о царе Салтане» срочно госпитализировали из-за сильных болей, которые уже не поддавались лекарствам. Она также быстро теряла вес. Сначала она передвигалась по дому на инвалидной коляске, а затем полностью перестала вставать с постели. В последние месяцы рядом с ней находилась сиделка.

О тяжёлом заболевании артистки стало известно ещё 10 лет назад. В июле 2024 года её состояние резко ухудшилось из-за стремительно прогрессирующей болезни. В августе ей был поставлен диагноз «неизлечимо больна», ей присвоили паллиативный статус. Однако актриса не теряла надежды и продолжала борьбу за жизнь.

Сражалась 10 лет: Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной
Сражалась 10 лет: Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Как уже сообщал Life.ru, Голубкиной десять лет назад в Германии поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — заболевание крови, которое поражает костный мозг. В 2022 она добилась ремиссии, однако в январе этого года ей стало хуже. Сегодня стало известно, что актриса умерла.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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