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24 марта, 23:02

Умер экс-глава ФСВТ генерал-полковник авиации Владимир Андреев

Владимир Андреев. Обложка © ovdrf.ru

Владимир Андреев. Обложка © ovdrf.ru

Ушёл из жизни экс-глава Федеральной службы воздушного транспорта (ФСВТ) России генерал-полковник авиации Владимир Андреев. Ему было 84 года. Печальную новость подтвердила пресс-служба Росавиации.

«Владимир Иванович останется в памяти как настоящий профессионал своего дела. Специалисты, работавшие с ним, помнят его как человека с невероятной харизмой, умом и энергией. Выражаем искренние соболезнования родным и близким»,отметили в заявлении.

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Генерал-полковник пришёл в гражданскую авиацию после службы в вооружённых силах, где командовал авиацией ПВО. С 1999 по 2000 год он занимал пост директора ФСВТ. В последние годы Владимир Андреев трудился советником авиакомпании «Ютэйр» и возглавлял клуб «Опыт».

Как сообщал Life.ru, в начале марта скончался президент Международной ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко. Ему было 71 год. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Лия Мурадьян
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