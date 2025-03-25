Умер экс-глава ФСВТ генерал-полковник авиации Владимир Андреев

Ушёл из жизни экс-глава Федеральной службы воздушного транспорта (ФСВТ) России генерал-полковник авиации Владимир Андреев. Ему было 84 года. Печальную новость подтвердила пресс-служба Росавиации.

«Владимир Иванович останется в памяти как настоящий профессионал своего дела. Специалисты, работавшие с ним, помнят его как человека с невероятной харизмой, умом и энергией. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — отметили в заявлении.

Генерал-полковник пришёл в гражданскую авиацию после службы в вооружённых силах, где командовал авиацией ПВО. С 1999 по 2000 год он занимал пост директора ФСВТ. В последние годы Владимир Андреев трудился советником авиакомпании «Ютэйр» и возглавлял клуб «Опыт».