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21 марта, 19:29

Известнейший двойной агент КГБ СССР Олег Гордиевский умер в Британии

Советский двойной агент и перебежчик Олег Гордиевский скончался в Британии

Олег Гордиевский на встрече с Рональдом Рейганом в Овальном кабинете. Обложка © Wikipedia / Mary Anne Fackelman

Олег Гордиевский на встрече с Рональдом Рейганом в Овальном кабинете. Обложка © Wikipedia / Mary Anne Fackelman

Известный советский перебежчик Олег Гордиевский скончался в Британии. Работавшего на иностранную разведку полковника Комитета госбезопасности СССР не стало в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причины смерти офицера КГБ не раскрываются. Известно лишь, что Гордиевский умер в своём доме в Суррее, где двойной агент жил под защитой британских спецслужб сразу после бегства из Советского Союза.

Напомним, что Гордиевский на протяжении многих лет сотрудничал с британскими спецслужбами MI-6 и MI-5 и снабжал их важными данными. На родине его заочно приговорили к расстрелу.

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Илья Пушкарев
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