Известнейший двойной агент КГБ СССР Олег Гордиевский умер в Британии

Известный советский перебежчик Олег Гордиевский скончался в Британии. Работавшего на иностранную разведку полковника Комитета госбезопасности СССР не стало в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причины смерти офицера КГБ не раскрываются. Известно лишь, что Гордиевский умер в своём доме в Суррее, где двойной агент жил под защитой британских спецслужб сразу после бегства из Советского Союза.

Напомним, что Гордиевский на протяжении многих лет сотрудничал с британскими спецслужбами MI-6 и MI-5 и снабжал их важными данными. На родине его заочно приговорили к расстрелу.