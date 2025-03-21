Известнейший двойной агент КГБ СССР Олег Гордиевский умер в Британии
Советский двойной агент и перебежчик Олег Гордиевский скончался в Британии
Олег Гордиевский на встрече с Рональдом Рейганом в Овальном кабинете. Обложка © Wikipedia / Mary Anne Fackelman
Известный советский перебежчик Олег Гордиевский скончался в Британии. Работавшего на иностранную разведку полковника Комитета госбезопасности СССР не стало в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Причины смерти офицера КГБ не раскрываются. Известно лишь, что Гордиевский умер в своём доме в Суррее, где двойной агент жил под защитой британских спецслужб сразу после бегства из Советского Союза.
Напомним, что Гордиевский на протяжении многих лет сотрудничал с британскими спецслужбами MI-6 и MI-5 и снабжал их важными данными. На родине его заочно приговорили к расстрелу.
А днём ранее стало известно о смерти первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Экс-главе кабмина Незалежной был 91 год. Фокин был активным участником политических процессов в стране, а также инициатором многих экономических реформ.