Умерла актриса-лилипут, сыгравшая в «Семейке Аддамс»
Актриса-лилипут Патти Мэлони из «Семейки Аддамс» умерла в 89 лет
Патти Мэлони. Обложка © Kinopoisk
Актриса-лилипут Патти Мэлони, известная по роли в «Семейке Аддамс», ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию от брата актрисы. По его словам, Мэлони перенесла несколько инсультов и скончалась в хосписе во Флориде.
«Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала всё, что хотела», — сказал брат знаменитости.
Рост актрисы был примерно 120 сантиметров. В комедии «Семейка Аддамс» (1991) Барри Зонненфельда она сыграла жену кузена Слоша, члена странной семейки. Кроме того, Мэлони снялась в фильме «Звёздные войны: Праздничный спецвыпуск» (1978). В этой картине она исполнила роль сына Чубакки, став ключевым персонажем семейной истории. Примечательно, что костюм актрисы для этой роли был полностью изготовлен из человеческих волос.
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