Актёр из сериала Netflix трагически умер в 44 года, рухнув на беговой дорожке

Немецкий актёр Витторио Пирбазари умер прямо на беговой дорожке. Об этом сообщил режиссёр Саид Ибрагим в социальных сетях. Артисту было всего 44 года.

«Многие видели в Вито высокого, сильного парня, возможно, опасного, гору мышц. Однако у него было доброе сердце, как у ребёнка», — отметил Ибрагим.

Причиной трагической кончины уроженца Ирана называется инфаркт. Пирбазари рухнул прямо на беговой дорожке. Его пытались реанимировать, но безуспешно.

При этом на днях актёр рассказывал своим подписчикам о возвращении к тренировкам после 12-недельного перерыва. Ранее он перенёс операцию после разрыва мышцы груди. Пирбазари хотел сначала заняться интервальными кардионагрузками, а затем перейти к силовым тренировкам. Известно, что артист в возрасте 20 лет попал в ДТП и вопреки рекомендациям медиков занимался в тренажёрном зале. Пирбазари считал, что спорт спас его от инвалидности.

Витторио Пирбазари снимался в сериалах «Берлинские легавые» (сериал Netflix), «Место преступления», «Бум Бум Бруно», «Виктор Бринтц» и других.