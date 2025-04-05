На 63-м году жизни скончался известный в СССР эстонский актёр Мярт Виснапуу

В Эстонии в возрасте 62 лет ушёл из жизни актёр Мярт Виснапуу. Российские зрители помнят его по роли в культовом сериале «Вход в лабиринт» — пятисерийном детективе, снятому по роману братьев Вайнеров «Лекарство против страха». Партнёрами эстонского артиста по съёмочной площадке стали Игорь Костолевский, Ивар Калныньш и Леонид Куравлёв. Сам Виснапуу исполнил в фильме небольшую, но запоминающуюся роль.

Мярт Виснапуу в молодости. Кадр из фильма «Ребята из дзюдо», 1987, реж. Иво Ээнсалу, Вирве Коппель/kino-teatr

Информацию о кончине актёра передаёт портал kino-teatr.ru. Ранее супруга звезды эстонского кинематографа сообщила, что Мярт Виснапуу умер ещё 27 марта. Но лишь спустя неделю женщина нашла в себе силы, чтобы рассказать о печальном известии близким, друзьям и коллегам. Причины смерти до сих пор не разглашаются.