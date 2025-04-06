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6 апреля, 14:23

Умерла актриса из советской комедии «За двумя зайцами»

Советская актриса Таисия Литвиненко скончалась на Украине на 91-м году жизни

Таисия Литвиненко. Обложка © Wikipedia / Iryna Baranska-Voronina

Таисия Литвиненко. Обложка © Wikipedia / Iryna Baranska-Voronina

На 91-м году жизни умерла советская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Об этом сообщила украинская артистка Римма Зюбина.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала актриса в соцсетях.

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 в селе Погреба в Киевской области. Она работала во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре. Артистка сыграла множество ролей в театре и кино, ставила спектакли как режиссёр-постановщик, преподавала актёрское мастерство. Литвиненко получила звание Народной артистки Украинской ССР. Артистка запомнилась многим по роли Химки в советской комедии «За двумя зайцами». Она также снималась в фильмах «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой» и «Война на западном направлении».

На 63-м году жизни скончался известный в СССР эстонский актёр Мярт Виснапуу
На 63-м году жизни скончался известный в СССР эстонский актёр Мярт Виснапуу

А ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области умер советский и российский режиссёр Семён Лосев. Артисту было 78 лет.

Дарья Нарыкова
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