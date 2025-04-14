В Ингушетии умер последний в регионе ветеран ВОВ
На 101-м году жизни скончался последний в Ингушетии ветеран ВОВ Медаров
Мэр Назрани Руслан Оздоев и ветеран Магомед Медаров. Обложка © Telegram /Администрация г. Назрань
В Ингушетии умер последний проживавший на территории республики ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Ему было 100 лет, сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев.
«На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии», — говорится в сообщении.
Магомед Медаров продолжал трудиться на благо своей Родины даже по окончании войны. Как отметил глава города, ветеран активно занимался патриотическим воспитанием молодого поколения, а также нередко принимал участие в городских мероприятиях.
Ранее Life.ru сообщал, что во возрасте 102 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов. С 1968 года он проживал в Великом Новгороде и был почётным гражданином города и региона.