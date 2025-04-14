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Регион
14 апреля, 13:13

В Ингушетии умер последний в регионе ветеран ВОВ

На 101-м году жизни скончался последний в Ингушетии ветеран ВОВ Медаров

Мэр Назрани Руслан Оздоев и ветеран Магомед Медаров. Обложка © Telegram /Администрация г. Назрань

Мэр Назрани Руслан Оздоев и ветеран Магомед Медаров. Обложка © Telegram /Администрация г. Назрань

В Ингушетии умер последний проживавший на территории республики ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Ему было 100 лет, сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев.

«На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии»,говорится в сообщении.

Магомед Медаров продолжал трудиться на благо своей Родины даже по окончании войны. Как отметил глава города, ветеран активно занимался патриотическим воспитанием молодого поколения, а также нередко принимал участие в городских мероприятиях.

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Ранее Life.ru сообщал, что во возрасте 102 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов. С 1968 года он проживал в Великом Новгороде и был почётным гражданином города и региона.

Мария Любицкая
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