В Ингушетии умер последний в регионе ветеран ВОВ

В Ингушетии умер последний проживавший на территории республики ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Ему было 100 лет, сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев.

«На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии», — говорится в сообщении.

Магомед Медаров продолжал трудиться на благо своей Родины даже по окончании войны. Как отметил глава города, ветеран активно занимался патриотическим воспитанием молодого поколения, а также нередко принимал участие в городских мероприятиях.