Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова
Нина Горшкова. Обложка © Telegram / «Ленком Марка Захарова»
Театр «Ленком Марка Захарова» понёс невосполнимую утрату. На 91-м году жизни скончалась Нина Горшкова — актриса-легенда, отдавшая сцене этого театра более шести десятилетий.
Последняя роль Нины Горшковой. Обложка © Telegram / «Ленком Марка Захарова»
«Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91 году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова», — говорится в сообщении театра.
С 1961 года её талант и преданность искусству украшали такие знаковые постановки, как «Ночное чудо», «Бременские музыканты», «Гамлет» и многие другие, оставив неизгладимый след в сердцах зрителей. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве». Как отметили её коллеги, Нина Павловна служила театру десятилетиями и дарила его зрителям вдохновение, а сотрудникам — бесценный опыт. Её талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома».
А ранее Life.ru сообщал, что скончалась Татьяна Вилькина, дочь художественного руководителя московского театрального центра «Вишнёвый сад», актрисе был 51 год. Она работала в Московском драматическом театре «Et cetera» и в театральном центре «Вишнёвый сад». В её фильмографии — семь проектов, включая фильмы «Тартюф» и «Ретро вдвоём», а также несколько документальных лент.