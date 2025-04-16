Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

Театр «Ленком Марка Захарова» понёс невосполнимую утрату. На 91-м году жизни скончалась Нина Горшкова — актриса-легенда, отдавшая сцене этого театра более шести десятилетий.

Последняя роль Нины Горшковой. Обложка © Telegram / «Ленком Марка Захарова»

«Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91 году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова», — говорится в сообщении театра.

С 1961 года её талант и преданность искусству украшали такие знаковые постановки, как «Ночное чудо», «Бременские музыканты», «Гамлет» и многие другие, оставив неизгладимый след в сердцах зрителей. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве». Как отметили её коллеги, Нина Павловна служила театру десятилетиями и дарила его зрителям вдохновение, а сотрудникам — бесценный опыт. Её талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома».