В возрасте 89 лет умер советский и украинский режиссёр Александр Муратов
Режиссёр Александр Муратов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Национальный союз кинематографистов Украины
14 апреля на 90-м году жизни скончался советский и украинский кинорежиссёр, сценарист Александр Муратов. О его смерти сообщил Национальный союз кинематографистов Незалежной.
Муратов родился в 1935 году в Харькове, окончил ВГИК в 1959 году. Его творческая карьера была связана с Одесской киностудией и Киевской киностудией имени Довженко. Среди наиболее известных работ — фильмы «Наш честный хлеб» (снятый в соавторстве с тогдашней супругой Кирой Муратовой), «Гонки по вертикали», «Долой стыд!», а также кинотрилогия по произведениям Николая Хвылевого.
После распада СССР режиссёр остался на Украине. По данным некоторых биографических источников, в последние годы он придерживался антироссийских взглядов.
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