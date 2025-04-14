Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 09:25

Умерла актриса из «Доктор Кто» и «Возвращение в страну Оз»

THR: Актриса из «Доктор Кто» и «Возвращение в страну Оз» Марш умерла в 90 лет

Актриса Джин Марш. Обложка © kino-teatr

Актриса Джин Марш. Обложка © kino-teatr

Британская актриса Джин Марш скончалась в возрасте 90 лет. Широкую известность ей принесли роли в сериале «Доктор Кто» и фильме «Возвращение в страну Оз». О её смерти сообщило издание The Hollywood Reporter.

В материале уточняется, что смерть Марш наступила в результате осложнений на фоне деменции. Она скончалась в собственном доме в Лондоне в воскресенье, 13 апреля.

Несмотря на богатую фильмографию Джин Марш, многие зрители помнят её в первую очередь по роли Сары Кингдом в культовом сериале «Доктор Кто». Помимо этого, она оставила свой след в кинематографе, снявшись у самого Альфреда Хичкока в фильме «Безумие», а также приняла участие в создании таких знаменитых картин, как «Клеопатра» и «Возвращение в страну Оз».

Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса умер на 90-м году жизни
Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса умер на 90-м году жизни

Ранее Life.ru сообщал, что скончался известный детский писатель и сценарист Юрий Коротков. Ему было 69 лет.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar