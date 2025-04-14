Умерла актриса из «Доктор Кто» и «Возвращение в страну Оз»

Британская актриса Джин Марш скончалась в возрасте 90 лет. Широкую известность ей принесли роли в сериале «Доктор Кто» и фильме «Возвращение в страну Оз». О её смерти сообщило издание The Hollywood Reporter.

В материале уточняется, что смерть Марш наступила в результате осложнений на фоне деменции. Она скончалась в собственном доме в Лондоне в воскресенье, 13 апреля.

Несмотря на богатую фильмографию Джин Марш, многие зрители помнят её в первую очередь по роли Сары Кингдом в культовом сериале «Доктор Кто». Помимо этого, она оставила свой след в кинематографе, снявшись у самого Альфреда Хичкока в фильме «Безумие», а также приняла участие в создании таких знаменитых картин, как «Клеопатра» и «Возвращение в страну Оз».