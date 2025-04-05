Скончался известный детский писатель и сценарист Юрий Коротков
Детский писатель и сценарист Юрий Коротков. Обложка © Telegram / Арина Бородина
В возрасте 69 лет умер выдающийся советский и российский сценарист, детский писатель и режиссёр Юрий Коротков. Печальную новость сообщила журналистка Арина Бородина.
Юрий Коротков оставил после себя богатое творческое наследие, став автором сценариев к десяткам любимых зрителями фильмов. Его перу принадлежат сценарии таких культовых картин, как военная драма «9 рота» Фёдора Бондарчука, приключенческая лента «Затерянный в Сибири» Александра Митты, криминальная драма «Авария – дочь мента» и других.
«В июне исполнилось бы 70… Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым», — написала Бородина в своём телеграм-канале.
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