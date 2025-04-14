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14 апреля, 01:06

Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса умер на 90-м году жизни

Марио Варгас Льоса. Фото © ТАСС / Zuma

Марио Варгас Льоса. Фото © ТАСС / Zuma

Нобелевский лауреат по литературе, перуанский писатель Марио Варгас Льоса умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил его сын Альваро Варгас Льоса.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно скончался сегодня в Лиме в окружении семьи», — говорится в заявлении детей, которое сын писателя опубликовал в соцсети X.

Отмечается, что тело автора кремируют. Семья не планирует устраивать публичное прощание.

Хорхе Марио Педро Варгас Льоса, 1-й маркиз Варгас Льоса — перуанский прозаик и драматург, публицист, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года. Член Французской академии (с 2021). Его произведения, в том числе романы «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг» и «Город и псы», были переведены на десятки языков, экранизированы и отмечены многими наградами. Нобелевская премия была присуждена писателю за «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».

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