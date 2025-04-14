Названа причина смерти актрисы Нины Григорьевой

Народная артистка РСФСР Нина Григорьева многие годы боролась с онкологией печени, сообщила её близкая подруга Нина Яковлева в разговоре с «Регнум».

Григорьева отдала Чувашскому драматическому театру более шести десятилетий, воплотив на сцене свыше сотни ярких образов. Незадолго до своего 86-летия она завершила карьеру, и вскоре у неё обнаружили тяжёлую болезнь. Коллеги даже не догадывались о её состоянии, так как актриса никогда не выдавала своих страданий.

Женщина рассказала, что Григорьева до последнего сохраняла стойкость и не показывала виду, что больна, продолжая блистать на сцене. По словам подруги, Нина проходила лечение от онкологии печени, но её уход оказался неожиданным. Яковлева вспоминала, что мать актрисы дожила до 100 лет и одной недели, и она надеялась, что артистка унаследует такое же долголетие. Подруга отметила, что их 70-летняя дружба была словно родство, а уход Григорьевой стал невосполнимой утратой.