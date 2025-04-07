На 99-м году жизни умер актёр Юрий Максимов
Умер народный артист Татарстана Юрий Максимов, ему было 98 лет
Юрий Максимов. Обложка © Telegram / Казанский ТЮЗ (Театр Казань)
В воскресенье, 6 апреля, из жизни ушёл народный артист Республики Татарстан Юрий Максимов, ему было 98 лет. Об утрате сообщила пресс-служба Казанского ТЮЗа, в котором актёр прослужил более 50 лет.
«Мы приносим соболезнования родным и близким. Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим», — написали в телеграм-канале ТЮЗа.
Юрий Максимов родился 31 марта 1927 года в Казани. Он посвятил 51 год сцене Казанского ТЮЗа, сыграв более 200 ролей. Максимов был одним из старейших артистов, которые пережили военную труппу и различные эпохи театра. Прощание и похороны пройдут завтра, 8 апреля, у здания театра на Островского, и 10 апреля на Арском кладбище.
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