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7 апреля, 18:53

На 99-м году жизни умер актёр Юрий Максимов

Умер народный артист Татарстана Юрий Максимов, ему было 98 лет

Юрий Максимов. Обложка © Telegram / Казанский ТЮЗ (Театр Казань)

Юрий Максимов. Обложка © Telegram / Казанский ТЮЗ (Театр Казань)

В воскресенье, 6 апреля, из жизни ушёл народный артист Республики Татарстан Юрий Максимов, ему было 98 лет. Об утрате сообщила пресс-служба Казанского ТЮЗа, в котором актёр прослужил более 50 лет.

«Мы приносим соболезнования родным и близким. Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим», — написали в телеграм-канале ТЮЗа.

Юрий Максимов родился 31 марта 1927 года в Казани. Он посвятил 51 год сцене Казанского ТЮЗа, сыграв более 200 ролей. Максимов был одним из старейших артистов, которые пережили военную труппу и различные эпохи театра. Прощание и похороны пройдут завтра, 8 апреля, у здания театра на Островского, и 10 апреля на Арском кладбище.

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Алена Пенчугина
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