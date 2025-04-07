Трагедия в королевской семье: Умер очень значимый для принцев Уильяма и Гарри человек
Daily Mail: Умер телохранитель принцев Уильяма и Гарри
Принцы Гарри и Уильям. Обложка © Обложка © ТАСС / АР
Британская королевская семья переживает утрату. Ушёл из жизни Грэм Крейкер, на протяжении более десяти лет обеспечивавший безопасность принцев Уильяма и Гарри, сообщает британская газета Daily Mail. Телохранителю было 77 лет.
Крейкер, ранее работавший с принцессой Дианой, после её трагической гибели был назначен телохранителем её сыновей. Он сопровождал юных принцев во время похоронной процессии, став впоследствии их постоянным охранником до выхода на пенсию в 2001 году. В последние годы Крейкер занимался волонтёрской деятельностью в британском творческом центре, где его коллеги с глубокой скорбью восприняли известие о его кончине, отзываясь о нём как о «своем Джеймсе Бонде» и подчёркивая его ответственность и человечность.
Букингемский дворец пока хранит молчание по поводу этой информации. При этом известно, что принцы Уильям и Гарри относились к Крейкеру с большим доверием, считая его практически членом семьи.
А ранее стало известно главное предсмертное требование Карла III. Напомним, что у британского монарха обнаружили рак в феврале прошлого года. В сентябре стало известно, что течение болезни проходит «в позитивном направлении».