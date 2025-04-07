Трагедия в королевской семье: Умер очень значимый для принцев Уильяма и Гарри человек

Крейкер, ранее работавший с принцессой Дианой, после её трагической гибели был назначен телохранителем её сыновей. Он сопровождал юных принцев во время похоронной процессии, став впоследствии их постоянным охранником до выхода на пенсию в 2001 году. В последние годы Крейкер занимался волонтёрской деятельностью в британском творческом центре, где его коллеги с глубокой скорбью восприняли известие о его кончине, отзываясь о нём как о «своем Джеймсе Бонде» и подчёркивая его ответственность и человечность.