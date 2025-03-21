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21 марта, 15:57

Принц Уильям прокатился на танке Challenger в 150 км от границы с Россией

Фото © x.com/ KensingtonRoyal

Фото © x.com/ KensingtonRoyal

Во время своего первого визита в Эстонию принц Уильям, наследник британского престола, появился на публике в военной форме. Герцог кембриджский посетил тренировочный лагерь Тапа, находящийся менее чем в 200 километрах от российской границы, где размещены британские войска. В ходе визита он наблюдал за полевыми учениями, облачившись в боевое снаряжение и берет с символикой НАТО.

В аккаунте Кенсингтонского дворца появились фотографии принца в камуфляже, выглядывающего из танка Challenger 2 и боевой бронированной машины.

Во время учений международная боевая группа отрабатывала захват вражеских позиций и задержание ключевых целей. Уильям наблюдал за маневрами из командирской башни.

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«От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения — это развертывание имеет ключевое значение! Приятно видеть преданность делу и опыт наших военнослужащих в действии», — прокомментировал представитель принца Уэльского из Кенсингтонского дворца на своей странице в соцсети X.

Британские войска находятся в Эстонии и Польше в рамках операции «Кабрит» с 2016 года, их численность составляет около 900 военнослужащих. Учения проводятся совместно с союзниками Великобритании по НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

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Марина Фещенко
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