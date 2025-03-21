Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключает, что на РФ могут попытаться повесить пожар на электрической подстанции аэропорта Хитроу. Это крупное возгорание в Лондоне обесточило более 16 тысяч домов и аэропорт.

«С нетерпением жду, когда на Россию повесят ещё и пожар в Хитроу. Чего тянешь, (Кир. — Прим. Life.ru) Стармер», — с иронией обратился Медведев к премьеру Британии.