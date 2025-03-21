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Регион
21 марта, 10:58

«Чего тянешь, Стармер»: Медведев ожидает, что на Россию повесят пожар в Хитроу

Медведев удивился, что на Россию ещё не повесили пожар в Хитроу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключает, что на РФ могут попытаться повесить пожар на электрической подстанции аэропорта Хитроу. Это крупное возгорание в Лондоне обесточило более 16 тысяч домов и аэропорт.

«С нетерпением жду, когда на Россию повесят ещё и пожар в Хитроу. Чего тянешь, (Кир. — Прим. Life.ru) Стармер», — с иронией обратился Медведев к премьеру Британии.

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Напомним, что ранее в Лондоне произошёл крупный пожар, который оставил тысячи домов без света. Кроме того, возгорание парализовало международный аэропорт. Хитроу закрылся на сутки из-за пожара на электроподстанции. Из-за происшествия экстренным службам пришлось эвакуировать около 150 человек и оцепить территорию в радиусе 200 метров.

Обложка ©

X / London Fire Brigade

Алена Пенчугина
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