«Лети, мой ангел»: У солиста известной группы умерла 34-летняя жена

Солист российской поп-группы «Челси» Алексей Корзин простился со своей 34-летней супругой Екатериной. Трогательное видео с фотографиями жены музыкант опубликовал в своих социальных сетях.

Трогательное видео с прощанием. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexseykorzin

«Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце…» — написал он.

Корзин не раскрыл подробности случившегося, однако известно, что похороны уже прошли. Телеведущая Яна Чурикова написала, что не может поверить, что Екатерины больше нет. По её словам, женщина просто не проснулась.