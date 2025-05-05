Актёр из сериала «Метод» умер в 60 лет
Актёр из сериала «Метод» Артур Кочканян умер в Нижнем Новгороде в 60 лет
Артур Кочканян. Обложка © VK / Нижегородский Камерный муз.театр имени Степанова
Нижний Новгород скорбит по поводу кончины актёра и режиссёра Артура Кочканяна. Ему было 60 лет. Печальную новость подтвердили представители Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.
«Сегодня от нас ушёл Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) — нижегородский актёр, режиссёр и педагог. Ушёл, но остался — в своих учениках и спектаклях», — сказано в публикации.
В заявлении подчеркивается огромный вклад Артура Кочканяна в театральное искусство региона.
В театре сообщили, что показ мюзикла «Труффальдино», поставленного Кочканяном, который состоится 24 мая, будет посвящён его светлой памяти.
Помимо активной деятельности на нижегородской театральной сцене, Артур Кочканян был известен зрителям по эпизодической роли в сериале «Метод».
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