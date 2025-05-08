«Спасибо за поддержку»: Бывшая жена Галустяна впервые высказалась после развода

Виктория Галустян, экс-супруга популярного шоумена Михаила Галустяна, прокомментировала развод, опубликовав в социальной сети трогательное фото с младшей дочерью. В подписи к снимку она выразила признательность всем, кто оказывает ей поддержку.

«Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Всё вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми и близкими», — написала в своём блоге Виктория.

Бывшая жена Галустяна с дочкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriagalustyan

К слову, на кадре бывшая супруга юмориста выглядит очень свежо. Некоторые поклонники уверены, что развод с Галустяном пошёл Виктории на пользу, однако пока такие высказывания бывшая жена артиста никак не комментирует.