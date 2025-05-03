«Что происходит?»: Визажист Галустяна ответила на слухи о беременности от артиста
Визажист Галустяна опровергла слухи о своей беременности от артиста
Михаил Галустян и его визажист Милена. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mokomillo_
Визажист и помощница Михаила Галустяна по имени Милена прокомментировала слухи о своей беременности от артиста, который совсем недавно объявил о разводе. Девушка опровергла домыслы поклонников юмориста и призналась, что испытывает недоумение из-за этой ситуации.
«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — возмутилась визажист в соцсетях.
При этом Милена подтвердила, что ждёт второго ребенка, но не уточнила, кто является отцом.
«Я не знаю кому нужны эти слухи, но я не имею никакого отношения к данной истории», — сказала девушка в беседе со StarHit.
О разводе Галустяна с женой стало известно 30 апреля. Михаил сам объявил о завершении почти 18-летнего брака. Пара, воспитывающая двух дочерей, обещала сохранить тёплые отношения. По мнению продюсера Сергея Дворцова, причиной разрыва стали измены юмориста.