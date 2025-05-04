«Звёздные войны»: как смотреть, последние новости франшизы Как и в каком порядке смотреть «Звёздные войны», что нужно знать о популярной мировой франшизе, о её персонажах и вселенной. Что известно о новой роли Райана Гослинга в «Звёздных войнах», когда празднуют день «Звёздных войн», — читайте подробнее в материале Life.ru 3 мая, 21:15 «Звёздные войны» — одна из самых любимых и популярных киносаг в мире. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум»

«Звёздные войны» — это не просто серия фильмов, это культурный феномен, который уже более 40 лет потрясает мир. С момента выхода первого фильма в 1977 году франшиза продолжает расширяться, предоставляя нам новых героев, захватывающие сюжеты и безграничный космический мир.

Интересно, что знакомство с сагой у большинства зрителей начинается не с первого, а с четвёртого эпизода — словно сама история приглашает нас в середину действия, оставляя загадку: почему именно так? Но в этом и есть магия «Звёздных войн» — они не просто рассказывают историю, а погружают нас в уже живой, дышащий мир, полный тайн и легенд.

От классических эпизодов до новых сериалов, от книг до видеоигр — «Звёздные войны» стали настоящей вселенной, где каждый может найти что-то своё. И чем дальше развивается сага, тем больше вопросов она задаёт… И тем сильнее затягивает в свою орбиту зрителей.

Джордж Лукас в компании героев «Звёздных войн». Фото © ТАСС / imago images / Melzer

История создания «Звёздных войн»

Идея «Звёздных войн» родилась в голове Джорджа Лукаса ещё в начале 1970-х. Вдохновлённый классическими самурайскими фильмами, вестернами и космическими операми вроде «Флэша Гордона», он задумал масштабную космическую сагу. Первоначально Лукас хотел снять сразу всю историю, но студии проект казался слишком рискованным. В итоге в 1977 году вышел «Эпизод IV: Новая надежда» — первый фильм, который должен был стать лишь частью большой истории.

Несмотря на скепсис киностудий, фильм стал сенсацией, изменив индустрию кино навсегда. Успех позволил Лукасу продолжить сагу: в 1980 году вышла «Империя наносит ответный удар», а в 1983-м — «Возвращение джедая», завершившие классическую трилогию.

Лишь спустя 16 лет, в 1999 году, Лукас вернулся к вселенной, чтобы рассказать предысторию в трилогии приквелов («Скрытая угроза», «Атака клонов», «Месть ситхов»).

Режиссёр «Звёздных войн» Джордж Лукас. Фото © ТАСС / imago images / imago stock&people

После продажи франшизы Disney в 2012 году стартовала новая эпоха: трилогия сиквелов («Пробуждение силы», «Последние джедаи», «Скайуокер. Восход»), а также spin-off’ы («Изгой-один», «Хан Соло») и сериалы («Мандалорец», «Оби-Ван Кеноби» и др.).

Так «Звёздные войны» из смелого эксперимента превратились в одну из самых влиятельных франшиз в истории.

«Звёздные войны»: хронология по сюжету

История «Звёздных Войн» — это сага о падении и возрождении, о свете и тьме, переплетённых в вечном противостоянии. И если вам когда-либо казалось странным, что сага начинается с четвёртого эпизода, то в этом и есть её гениальная задумка. Джордж Лукас начал повествование с середины — чтобы зритель сначала влюбился в эту вселенную, прочувствовал её магию, а уже потом узнал, как всё начиналось. Это как если бы вам сначала рассказали легенду о великом герое, и лишь потом историю его становления.

Всё началось с гибели Галактической Республики, которая пала под ударами хитроумного Дарта Сидиуса. Он, будучи сенатором, захватил власть, разрушив Республику и став императором Палпатином, а юного и талантливого джедая Энакина Скайуокера превратил в своего тёмного ученика, Дарта Вейдера. Казалось, над галактикой нависла тьма.

Но надежда не угасла. Спустя годы повстанцы бросили вызов Империи, и в самый тёмный час на арене появился Люк Скайуокер — сын Вейдера, последний джедай. Вместе с принцессой Лейей, контрабандистом Ханом Соло и верными союзниками он вступил в схватку за свободу галактики. Эта борьба привела к гибели Императора и искуплению Вейдера, но не принесла окончательного мира.

Судьба рода Скайуокеров оказалась трагичной и великой одновременно: они принесли в галактику и разрушение, и спасение. Их история — это напоминание о том, что даже в самых тёмных временах свет может пробиться сквозь тьму.

Именно поэтому «Звёздные войны» стоит смотреть в порядке выпуска: сначала — триумф надежды в оригинальной трилогии, затем — трагедия падения в приквелах. Такой порядок позволяет сохранить интригу и силу ключевых открытий, которые теряются при хронологическом просмотре. Ведь нет ничего мощнее, чем услышать «Я — твой отец», не зная заранее всей истории Энакина. В этом и есть магия саги — она рассказывается не линейно, а как живая легенда, где прошлое и будущее переплетаются в вечном танце судьбы.

Порядок эпизодов франшизы «Звёздные войны»

Если на вопрос, как смотреть «Звёздные войны», ответить можно однозначно — с четвёртого эпизода, то сама хронология саги начинается всё же с трилогии приквелов.

«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999)

В «Скрытой угрозе» джедаи Квай-Гон и Оби-Ван пытаются спасти Падме Амидалу — юную королеву планеты Набу — от Торговой федерации, которой тайно управляет ситх Дарт Сидиус. На Татуине они встречают юного Энакина Скайуокера — одарённого раба, которого Квай-Гон считает «Избранным». После победы в гонках Энакин присоединяется к джедаям, а королева Падме освобождает Набу с помощью гунганов. В финале Оби-Ван убивает ученика Сидиуса — Дарта Мола, но Квай-Гон гибнет. Энакин становится учеником Оби-Вана, а за кулисами Сидиус начинает свои действия по захвату власти.

Дарт Мол — ученик коварного Палпатина. Фото © «Шедеврум»

«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002)

В «Атаке клонов» сепаратисты во главе с графом Дуку угрожают Республике. После покушения на Падме Оби-Ван расследует и обнаруживает тайную армию клонов, а Энакин, который уже влюбился в Падме, после гибели матери едет на Татуин, где в гневе убивает тускенов. На Джеонозисе джедаи попадают в ловушку, но их спасают клоны — начинается Война клонов. Дуку ранит Оби-Вана и Энакина, но скрывается. Финал мрачный: Республика принимает армию клонов, Палпатин усиливает власть, а Энакин с Падме тайно женятся, нарушая правила джедаев. Суть эпизода: война началась, Энакин делает первые шаги к Тёмной стороне, а за всем стоит Палпатин.

«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005)

В «Мести ситхов» завершается Война клонов, а Энакин Скайуокер окончательно падает на Тёмную сторону. После спасения канцлера Палпатина (тайного ситха Дарта Сидиуса) Энакин, мучимый страхом потерять жену Падме, поддаётся его манипуляциям. Он помогает Сидиусу уничтожить Орден джедаев, совершая массовое убийство в храме. Дуэль мастера Йоды и Палпатина в Сенате заканчивается ничьей, и старый магистр, осознав, что не может победить Дарта Сидиуса, отправляется в изгнание. В финальной дуэли на Мустафаре Оби-Ван побеждает Энакина, оставляя его изувеченным. Палпатин превращает его в Дарта Вейдера — так Энакин окончательно приобретает свой новый зловещий облик. Республика становится Империей. Падме умирает при родах, оставив близнецов — Люка и Лею, последнюю надежду галактики. Суть эпизода: трагедия Энакина, крах джедаев и рождение Империи.

Основная трилогия, с которой началась франшиза, состоит из следующих эпизодов:

Дарт Вейдер не сдаёт позиций в списке самых харизматичных злодеев. Фото © «Шедеврум»

«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Этот эпизод повествует о том, как обычный парень стал лидером. Юный Люк Скайуокер с планеты Татуин случайно натыкается на послание принцессы Леи с чертежами «Звезды смерти». Вместе с джедаем-отшельником Оби-Ваном Кеноби, наёмником Ханом Соло и его другом Чубаккой он отправляется спасать Лею с корабля Империи. Оби-Ван гибнет в схватке с Дартом Вейдером, но Люк с друзьями успевают передать чертежи повстанцам. В финальной битве Люк, доверившись Силе, уничтожает «Звезду смерти». Империя терпит первое поражение, но Вейдер выживает — война только начинается.

«Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)

В этом эпизоде Империя берёт верх. Повстанцы скрываются на ледяной планете Хот, но Империя находит их. После жестокого боя Люку является призрак Оби-Вана, который отправляет его учиться к мастеру Йоде на болотистую Дагобу. Тем временем Хан и Лея бегут на корабле «Тысячелетний сокол», но попадают в ловушку старого друга Хана — Лаандо Калриссиана. Вейдер захватывает Хана, замораживает его в карбоните и отдаёт охотнику за головами Бобе Фетту. Люк, почувствовав опасность, бросает обучение и летит на помощь, где сражается с Вейдером. В шокирующей развязке Вейдер раскрывает, что он отец Люка. Повстанцы в бегах, Хан в руках охотников, а Люк едва спасается.

Магистр Йода обучил многих джедаев, в том числе и Люка Скайвокера. Фото © «Шедеврум»

«Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)

В финальном эпизоде трилогии жертва искупает грехи, любовь побеждает тьму, а галактика наконец освобождается от тирании Империи. Люк наконец становится джедаем и отправляется спасать замороженного в карбоните Хана Соло из лап Джаббы Хатта. После опасных приключений команда воссоединяется, чтобы нанести решающий удар по Империи. Тем временем Император лично наблюдает за достройкой новой «Звезды смерти».

Люк добровольно сдаётся Вейдеру, пытаясь вернуть отца на светлую сторону. На лесной луне Эндора повстанцы уничтожают щит станции с помощью местных жителей — эвоков. В кульминационной схватке Люк едва не поддаётся гневу, но вовремя останавливается. Император пытает его молниями Силы. Вейдер, разрываясь между тьмой и светом, спасает сына, уничтожая Палпатина, но сам погибает.

Гигантская битва в космосе заканчивается победой повстанцев — новая «Звезда смерти» уничтожена. Люк видит духи Энакина, Оби-Вана и Йоды — баланс Силы восстановлен. Галактика празднует свободу.

Люк Скайвокер прошёл все испытания и смог восстановить баланс Силы. Фото © «Шедеврум»

Трилогия сиквелов рассказывает о событиях, происходящих после основных эпизодов.

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)

В фильме новое поколение героев берёт эстафету у легенд, повторяя их путь, но с новыми испытаниями. Действие происходит через 30 лет после падения Империи. Сюжет разворачивается вокруг поисков Люка Скайуокера и борьбы Сопротивления, возглавляемого генералом Леей Органой, против Кайло Рена и Первого Ордена, преемника Галактической империи. Первый Орден во главе с Кайло Реном ищет Люка Скайуокера. На Джакку мусорщица Рей и дезертир-штурмовик Финн находят дроида с картой, указывающей путь к Люку. Хан Соло помогает им доставить карту Сопротивлению, но погибает от руки сына — Кайло Рена. Герои уничтожают супероружие «Старкиллер», а Рей, открыв в себе Силу, побеждает Рена в поединке. В финале Рей находит Люка на далёкой планете, возвращая ему его легендарный световой меч.

«Звёздные войны: Последние джедаи» (2017)

Старые мифы рушатся, давая дорогу новому пониманию Силы. Прошлое должно остаться в прошлом. Сопротивление пытается спастись от Первого Ордена. Рей находит Люка, но разочарованный старый джедай отказывается вернуться к борьбе. Тем временем Кайло Рен, убив Сноука, становится новым Верховным лидером. Пока По Дэмерон и Финн ищут способ спасти флот, Люк наконец обучает Рей пути джедаев. В кульминации Люк жертвует собой, отвлекая Первый Орден проекцией Силы, позволяя остаткам Сопротивления бежать. Финал открывает новую главу — Рей осознаёт свою силу, а оставшиеся повстанцы получают сигнал надежды по всей галактике.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019)

История семьи Скайуокеров завершается, но не так, как ожидали фанаты. В завершающем эпизоде трилогии выясняется, что император Палпатин на самом деле выжил и собирает флот для уничтожения Сопротивления. Рей, Финн и По отправляются на поиски его убежища, попутно раскрывая шокирующую правду: Рей — внучка Палпатина, а её связь с Кайло Реном оказывается ключом к победе. Кайло, пережив момент искупления (после видения отца), переходит на светлую сторону и помогает Рей в финальной битве на Экзеголе. Жертвуя собой, он обеспечивает ей победу над Палпатином. Рей, приняв имя «Скайуокер», символически продолжает наследие Люка и Леи, чьи духи появляются в финале. Возвращение Палпатина вызвало споры фанатов франшизы, а финал стал попыткой примирить противоречия трилогии через жертву, искупление и новое начало для Реи.

Кроме того, есть множество спин-оффов, сериалов и мультфильмов, которые дополняют мифологию франшизы.

Предстоящие фильмы и проекты вселенной «Звёздных войн»

«Мандалорец и Грогу». Премьера запланирована на 22 мая 2026 года. Съёмки проекта завершились в конце 2024 года, сейчас фильм проходит постпродакшн.

Премьера запланирована на 22 мая 2026 года. Съёмки проекта завершились в конце 2024 года, сейчас фильм проходит постпродакшн. «Звёздные войны: Звёздный истребитель» (Star Wars: Starfighter). Премьера запланирована на 28 мая 2027 года. Сюжет перенесёт зрителей на пять лет вперёд после событий «Скайуокер. Восход» и станет его прямым продолжением. Режиссёром картины стал Шон Леви, главную роль исполнит Райан Гослинг.

Премьера запланирована на 28 мая 2027 года. Сюжет перенесёт зрителей на пять лет вперёд после событий «Скайуокер. Восход» и станет его прямым продолжением. Режиссёром картины стал Шон Леви, главную роль исполнит Райан Гослинг. «Звёздные войны: Мол — Повелитель теней». Мультсериал посвящён Дарту Молу, действие разворачивается после событий последнего сезона «Звёздных войн: Войны клонов». Шоу находится в производстве и выйдет на Disney+ в 2026 году.

Мультсериал посвящён Дарту Молу, действие разворачивается после событий последнего сезона «Звёздных войн: Войны клонов». Шоу находится в производстве и выйдет на Disney+ в 2026 году. Star Wars: Zero Company. Анонсирована тактическая игра по «Звёздным войнам», релиз которой должен состояться в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Анонсирована тактическая игра по «Звёздным войнам», релиз которой должен состояться в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. «Девятый джедай» (The Ninth Jedi). Анимационный сериал, главной героиней которого станет дочь создателя световых мечей, которой приходится сразиться с тёмными силами во время миссии по доставке партии новых мечей. Режиссёром сериала выступит Кэндзи Камияма.

Райан Гослинг в «Звёздных войнах»

Теперь в легендарной саге будет сниматься Райан Гослинг. Фото © «Шедеврум»

Кинематографическая вселенная «Звёздных войн» пополнится новой звездой — инсайдеры подтвердили, что Райан Гослинг возглавит актёрский состав свежего проекта под руководством Шона Леви. Согласно заявлению Кэтлин Кеннеди, главы Lucasfilm, сюжет развернётся в ранее не исследованный период — спустя десятилетие после событий «Скайуокер. Восхода», открывая простор для абсолютно новых персонажей.

Производство ленты, возможно, стартует уже в сентябре 2025 года, а ориентировочный релиз намечен на 2027-й. Примечательно, что Гослинг воплотит на экране совершенно оригинального героя, созданного специально для этой киновселенной — в отличие от многих проектов франшизы, эксплуатирующих ностальгию по известным персонажам.

Последние новости франшизы: сериал «Андор»

23 апреля 2025 года на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера второго сезона сериала «Андор». Его называют лучшим, что случалось со «Звёздными войнами» c 1980 года, и одним из самых интересных проектов года. Сериал заработал 98% свежести от критиков на Rotten Tomatoes. Действие сериала разворачивается до событий картины «Изгой-Один. Звёздные войны: Истории». В центре сюжета — приключения опытного и неуловимого разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления. Всего запланировано 12 эпизодов, которые будут выпускать еженедельно по средам по три эпизода разом. Финал сезона намечен на 14 мая.

4 мая — День «Звёздных войн»

Неофициальный праздник, известный также как День Люка Скайуокера, объединяющий фанатов галактики «Звёздных войн» по всему миру. Эта дата выбрана благодаря забавному созвучию: английское «May the 4th» звучит как знаменитое пожелание «May the Force be with you» (Да пребудет с тобой Сила). В этот день поклонники саги устраивают киномарафоны, надевают костюмы любимых персонажей и делятся мемами. Дата стала настолько популярной, что даже Disney регулярно проводит тематические акции и иногда анонсирует новые проекты франшизы. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье — идеальный повод пересмотреть всю сагу от начала до конца.

Авторы Андрей Соколов