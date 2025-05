«Звёздные войны»: как смотреть, последние новости франшизы

«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999)

«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002)

«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005)

«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

«Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)

«Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)

«Звёздные войны: Последние джедаи» (2017)

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019)

Неофициальный праздник, известный также как День Люка Скайуокера, объединяющий фанатов галактики «Звёздных войн» по всему миру. Эта дата выбрана благодаря забавному созвучию: английское «May the 4th» звучит как знаменитое пожелание «May the Force be with you» (Да пребудет с тобой Сила). В этот день поклонники саги устраивают киномарафоны, надевают костюмы любимых персонажей и делятся мемами. Дата стала настолько популярной, что даже Disney регулярно проводит тематические акции и иногда анонсирует новые проекты франшизы. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье — идеальный повод пересмотреть всю сагу от начала до конца.