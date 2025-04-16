12 лучших мелодрам 2025: возвращение Бриджит Джонс и Бэби Фрэнсис Хаусман Рейтинг лучших и ожидаемых мелодрам 2025. Описание сюжетов, актёры, интересные факты о фильмах. Список топ-12 русских и зарубежных мелодрам в материале Life.ru. 15 апреля, 21:27 Обложка © Кадр из фильма «Материалистка»,«Большое смелое прекрасное приключение»,«Москва слезам не верит. Всё только начинается» / Kinopoisk

В мире, где так много суеты и рациональности, мелодрамы остаются островком искренних эмоций. Они позволяют нам переживать сильные чувства — любовь, страсть, разочарование, надежду — без риска и последствий. Возможно, мы ценим их за то, что они напоминают: даже в хаосе жизни есть место красоте, случайным встречам и неожиданным счастливым концовкам. А ещё — потому что иногда так хочется просто поверить в чудо.

В этом списке — лучшие мелодрамы 2025 года, которые заставляют зрителей смеяться, плакать и снова влюбляться в жизнь.

Зарубежные мелодрамы 2025

Парни с тату. Прямо в сердце (Marked Men Rule)

Фото © Кадр из фильма «Парни с тату. Прямо в сердце». Режиссёр Ник Кассаветис, сценарист Шэрон Сакс, Джей Крауновер / Kinopoisk

Рейтинг IMDb: 5,2

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5

Страна: США

Премьера в России: 6 февраля 2025 года

Продолжительность: 1 час 33 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёр: Ник Кассаветис

В главных ролях: Сидни Тейлор и Чейз Стоукс

Где смотреть: Кинопоиск

Сдержанная и амбициозная Шоу Лэндон учится в медицинском университете и строит большие планы на будущее. Её размеренный мир переворачивается после знакомства с Рулом Арчером — дерзким татуировщиком с непростым прошлым. На первый взгляд, они — как день и ночь: Шоу — утончённая девушка из влиятельной семьи, а Рул — бунтарь, воспитанный улицей. Однако одна страстная ночь после вечеринки пробуждает между ними чувства, о которых они даже не подозревали.

Интересные факты о фильме:

В основу сюжета лёг одноимённый литературный цикл американского писателя Джея Крауновера, вышедший в 2012 году. Каждый роман серии посвящён одному парню из неформальной тусовки: Рулу, Джету, Нэшу, Роуди, Рому и Асу.

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки (Bridget Jones: Mad About the Boy)

Фото © Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Режиссёр Майкл Моррис, сценарист Дэн Мазер, Эби Морган, Хелен Филдинг / Kinopoisk

Рейтинг IMDb: 6,7

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Страна: Великобритания

Премьера в России: 14 февраля 2025 года

Продолжительность: 2 часа 3 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёр: Майкл Моррис

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант и другие

Где смотреть: «Кинопоиск», Wink, Tvigle

Британский художественный фильм в жанре романтической комедии, четвёртая из картин о Бриджит Джонс с Рене Зеллвегер в главной роли. С момента прошлых событий прошло 15 лет. Бриджит уже 51 год, она одна воспитывает двоих детей и пытается справиться с болью после потери мужа. В поисках новых смыслов и радости жизни она начинает осваивать цифровой мир — заводит аккаунты в социальных сетях и пробует счастья в онлайн-знакомствах.

Судьба сталкивает её с двумя совершенно непохожими мужчинами: уравновешенным педагогом и обаятельным молодым музыкантом. Неожиданно в её жизни вновь появляется Дэниэл Кливер, что приводит к череде трогательных и комичных ситуаций и заставляет Бриджит по-новому взглянуть на своё будущее.

Интересные факты о фильме:

Сюжет основан на романе Хелен Филдинг, опубликованном в 2013 году.

Создатели воскресили персонажа Хью Гранта — Дэниэла Кливера, который в предыдущей части чудом выжил в авиакатастрофе.

Оставь это ветру (Rüzgara Birak)

Фото © Кадр из фильма «Оставь это ветру». Режиссёр Энгин Эрден, сценарист Джейлан Наз Байджан / Kinopoisk

Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4

Страна: Турция

Премьера в России: 6 февраля 2025 года

Продолжительность: 1 час 36 минут

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёр: Энгин Эрден

В главных ролях: Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Гёзде Мутлуэр и другие

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви»

Она — целеустремлённая и самодостаточная женщина, выстроившая карьеру на дисциплине и чётком следовании правилам. Он — беззаботный сёрфер, привыкший жить настоящим моментом и полагаться на интуицию. Их неожиданная встреча на заседании совета директоров крупной корпорации становится настоящим столкновением противоположностей — логика против чувств, порядок против свободы.

Интересные факты о фильме:

Проект стал первым опытом совместной работы Ханде Эрчел и Барыша Ардуча, хотя актёры долгое время выражали взаимное стремление поработать в тандеме.

Команда создателей фильма дала понять, что рассматривает возможность будущих кинематографических проектов с участием этой актёрской пары.

Большое смелое прекрасное приключение (A Big Bold Beautiful Journey)

Фото © Кадр из фильма «Большое смелое прекрасное приключение». Режиссёр Когонада, сценарист Сет Рейсс / Kinopoisk

Страна: США

Премьера в мире: 19 сентября 2025 года

Продолжительность: 2 часа 19 минут

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёр: Когонада

В главных ролях: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер и другие

Где посмотреть: «Кинопоиск»

Новая фантастическая мелодрама от Когонады — режиссёра, подарившего зрителям тонкие и визуально выразительные фильмы «Колумбус» и «После Янга». В центре сюжета — история Дэвида, отправившегося на свадьбу за рулём своего старого автомобиля, в котором установлен необычный GPS-навигатор. По пути он случайно знакомится с Сарой, и она становится его попутчицей.

Их совместная дорога превращается не просто в путешествие, а в глубокое переосмысление жизни — герои сталкиваются с воспоминаниями, размышляют о будущем и оказываются перед важным выбором, способным изменить их судьбы. Судя по всему, Когонада вновь обратится к жанру чувственной научной фантастики, как это было в «После Янга».

Интересные факты:

Музыку к фильму написал композитор Дзё Хисаиси, который сотрудничал с Хаяо Миядзаки и Такеши Китано.

Изначально картину собирались выпустить 9 мая, но дату перенесли, чтобы не конкурировать с премьерой фильма «Громовержцы».

Материалисты (Materialists)

Фото © Кадр из фильма «Материалисты». Режиссёр Селин Сон, сценарист Селин Сон / Kinopoisk

Страна: США, Финляндия

Премьера: в мире — 13 июня 2025 года, в России — 19 июня 2025 года

Продолжительность: 1 час 49 минут

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёр: Селин Сон

В главных ролях: Педро Паскаль, Крис Эванс, Дакота Джонсон, Марин Айрленд

Где можно будет посмотреть: «Кинопоиск»

Новая романтическая комедия от Селин Сон, режиссёра нашумевшей мелодрамы «Прошлые жизни», вновь обращается к теме сложных чувств и выбора между прошлым и настоящим. В центре сюжета её нового фильма — любовный треугольник, напоминающий эмоциональную глубину предыдущей работы Сон. Главная героиня, Люси, — успешная сваха, которая помогает одиноким людям Нью-Йорка находить свою любовь.

Но однажды она сама встречает мужчину, который кажется ей идеальной парой: обаятельного и обеспеченного джентльмена. Между ними вспыхивает роман. Однако её сердце всё ещё не свободно — в нём живёт Джон, бывший парень, работающий официантом и мечтающий о карьере актёра. Разрываясь между двумя такими разными мужчинами, Люси теряет уверенность в себе, что начинает сказываться и на её работе.

Интересные факты:

По словам режиссёра, «Материалисты» — история о поиске себя через отношения, приправленная ироничным взглядом на современные ценности.

Центральный конфликт фильма — выбор между материальным и духовным. На это намекает постер с Люси, окружённой символами роскоши и простыми радостями жизни.

Грязные танцы (Dirty Dancing)

Страна: США

Премьера: запланирована на лето 2025

Режиссёр: Джонатан Левин

В главной роли: Дженнифер Грей

Где можно будет посмотреть: «Кинопоиск»

В 1990-х годах, через три десятилетия после событий оригинальной ленты, «Бэби» Фрэнсис Хаусман возвращается на курорт Келлерман, где провела незабываемое лето своей юности. Теперь, спустя годы, она вновь оказывается в знакомом месте, где её ждёт неожиданная встреча с молодой парой, также приехавшей отдохнуть на курорт.

Интересные факты:

Режиссёр фильма Джонатан Левин известен по фильмам «50/50» (2011), «Тёплые тела» (2013) и «Длинный выстрел» (2019).

Время действия сиквела — 1990-е годы. В оригинальном фильме действие происходило в начале 1960-х.

В актёрском составе могут быть как знакомые лица, так и новые имена. Многие из оригинальных актёров уже ушли из жизни: Патрик Суэйзи, Джерри Орбах, Джек Уэстон.

Русские мелодрамы 2025

От любви до любви

Четырёхсерийный мини-сериал

Рейтинг Wink: 9,3

Рейтинг «Иви»: 7,8

Премьера: 4 апреля 2025 года

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёр: Филипп Коршунов

В главных ролях: Анжелика Печка, Янина Соколовская, Анатолий Черников

Где можно посмотреть: Wink, «Иви», domashniy.ru

Фото © Кадр из фильма «От любви до любви». Режиссёр Филипп Коршунов, сценарист Галина Сальгарелли / Kino-teatr.ru

Анна, владелица небольшого ателье, живёт тихой жизнью со своим сыном Антоном, студентом медицинского института. Трагедия, произошедшая много лет назад, когда отец Антона погиб в аварии сразу после его рождения, оставила глубокий след в её душе. Анна закрылась от внешнего мира, включая свою бывшую подругу Веронику, к которой в день трагедии собирался уйти её муж.

Ирония судьбы заключается в том, что Антон решает жениться на Юле, дочери Вероники. Анна не в силах смириться с этой мыслью. Ситуация становится ещё более запутанной, когда выясняется, что Юлия беременна от Антона.

Интересные факты:

Янина Соколовская, исполнительница роли Анны, считает, что одна из главных мыслей сериала — самое сложное в отношениях родителей и детей — найти баланс: с ребёнком нужно делиться опытом, но не «душить», направлять, но стараться не «задавить» любовью.

Требуется мама в семью с тремя детьми

Фото © Кадр из фильма «Требуется мама в семью с тремя детьми». Режиссёр Дмитрий Сорокин, сценарист Юлия Мацук / Kino-teatr.ru

Четырехсерийный мини-сериал

Рейтинг Wink: 9,2

Рейтинг «Иви»: 8,3

Премьера: 14 февраля 2025 года

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёр: Дмитрий Сорокин

В ролях: Ольга Бобкова, Василий Шмаков, Дмитрий Мухин и другие

Где смотреть: ivi.ru, wink.ru, tv.apple.com

Самовлюблённая и капризная Светлана привыкла к тому, что всё делается для неё, и совершенно не обращала внимания на чувства других. Её беззаботная жизнь заканчивается, когда она становится жертвой нападения и теряет память. В результате этого происшествия она оказывается в доме каменщика Тимофея, который один растит троих детей.

Светлана вынуждена приспосабливаться к совершенно иному укладу: заниматься бытовыми делами и заботиться о детях. Со временем героиня фильма не только привыкает к новой жизни, но и начинает чувствовать себя частью этой семьи, принимая её как свою.

Интересные факты:

По мнению некоторых зрителей, сериал — российский ремейк известной комедии «За бортом» с Голди Хоун и Куртом Расселом.

Горький нектар

Фото © Кадр из фильма «Горький нектар». Режиссёр Наталья Титова, сценарист Елена Вернер / Kino-teatr.ru

Четырёхсерийный мини-сериал

Рейтинг Wink: 9,0

Рейтинг «Иви»: 7,5

Перемьера: 20 марта 2025 года

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёр: Наталья Титова

В ролях: Ольга Сопова, Александр Гиренок, Ольга Доронина и другие

Где смотреть: Wink, Movix

В результате дорожной аварии, участницей которой стала Ирина, погибает Ада – женщина, находившаяся за рулём второго автомобиля. После этого происшествия образ Ады начинает являться Ирине во снах и просит позаботиться о её муже и маленьком сыне.

Однако семья Ады, глубоко переживающая потерю, категорически отвергает любые предложения помощи. Чтобы исполнить последнее желание покойной, Ирина решает устроиться к ним няней, не открывая своей связи с трагедией. А образ Ады продолжает являться во снах и сообщает Ирине тайну своей гибели.

Интересные факты:

По словам Ольги Соповой, актрисы, играющей Ирину, она верит в мистику, но старается не углубляться в эту тему.

Роковая подмена

Фото © Кадр из фильма «Роковая подмена». Режиссёр Павел Снисаренко, сценарист Аня Армичева / Kino-teatr.ru

Четырёхсерийный мини-сериал

Рейтинг Wink: 9,0

Рейтинг «Иви»: 7,7

Премьера: 3 марта 2025 года

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёр: Павел Снисаренко.

В ролях: Дарья Белодед, Родион Галюченко, Анна Шкиль, Валерий Смекалов и другие

Где смотреть: domashniy.ru, ivi.ru, wink.ru, movix.ru

Брак Милы и Антона трещит по швам, когда их маленькой дочери Жене ставят страшный диагноз. Для спасения ребёнка нужна срочная пересадка костного мозга, и неожиданно идеальным донором оказывается муж сестры Милы — Дима. Жена Дмитрия, Карина, уверена, что это не может быть просто совпадением. Она делает тест ДНК, который подтверждает, что Женя — Димина биологическая дочь.

Не в силах пережить предательство, женщина подаёт на развод. Но Мила клянётся, что не изменяла Антону. Вместе с Димой она решает во всём разобраться, и вскоре они узнают шокирующую правду о рождении Жени, которая полностью меняет жизнь двух семей.

Интересные факты:

Для Валерия Смекалова работа над проектом стала настоящим испытанием. В день, когда он снимался в сцене, где его персонаж посещает могилу матери на кладбище, актёру сообщили, что его мама попала в больницу. На следующий день её не стало, но Смекалов продолжил работу до конца.

Связанное счастье

Фото © Кадр из фильма «Связанное счастье». Режиссёр Дмитрий Магонов, сценарист Михаил Соловьёв, Ксения Онисимова / Kino-teatr.ru

Четырёхсерийный мини-сериал

Рейтинг Wink: 9,2

Рейтинг «Иви»: 7,9

Премьера: 27 февраля 2025 года

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёр: Дмитрий Магонов

В ролях: Дарья Белодед, Степан Бекетов, Кирилл Дыцевич, Ирина Бразговка и другие

Где смотреть: ivi.ru, wink.ru

В центре истории — Вера, живущая с матерью и преподающая вязание в местном Доме культуры. Она мечтает заинтересовать этим занятием как можно больше молодых людей. Однажды она случайно встречает Лео, свою первую любовь, и их отношения вспыхивают вновь. Лео, увидев созданные Верой великолепные изделия, приходит в восторг и забирает их с собой в Москву, обещая показать известным дизайнерам.

Однако позже выясняется, что он обманул девушку: у Лео уже есть невеста и он выдал вязаные вещи Веры за работы своей будущей супруги. Решив восстановить справедливость, Вера отправляется в столицу, чтобы доказать своё авторство. Вслед за ней уезжает Михаил, который, как оказывается, давно и искренне её любит.

Интересные факты:

Съёмки проходили в Великом Новгороде в 2024 году. Кинокомпания «Гамма» снимала проект на улицах, в муниципальных учреждениях, ресторанах и парках областного центра.

Москва слезам не верит. Всё только начинается

Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Режиссёр Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, сценарист Жора Крыжовников и др. / Kinopoisk

Восьмисерийный сериал-мюзикл

Премьера запланирована на 2025 год, сначала в онлайн-кинотеатре Wink.ru, затем телепремьера состоится на СТС

Возрастные ограничения: 16+

Режиссёры: Ольга Долматовская и Жора Крыжовников (Андрей Першин)

В ролях: Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш) и другие

Где смотреть: сериал будет доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink

В начале 2000-х Ксюша с пятилетним ребёнком приезжает в Москву, спасаясь от мужа-тирана. В столице она находит поддержку в лице новых подруг — целеустремлённой студентки-медика Оли и ветреной Маши, грезившей о замужестве с иностранцем. Их дружба помогает пережить трудности, но жизнь разводит их на долгие годы. Спустя два десятилетия судьба вновь сводит женщин, даруя неожиданный шанс всё изменить.

Интересные факты:

Сериал поставлен по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» (1979), до сих пор пользующегося огромной популярностью.

Большая часть съёмок велась в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино». Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актёров массовых сцен.

Музыкальные номера снимали в кинопарке «Москино» на натурных площадках «Ковбойский городок» и «Провинциальные города Европы».

Чтобы воссоздать атмосферу нулевых, художники изучали модные журналы, которые были популярны в то время. Они сшили более 250 нарядов и ещё около тысячи сложных сценических костюмов нашли в салонах проката одежды.

Авторы Андрей Соколов