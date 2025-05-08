Щи да каша: Чем питались солдаты во времена ВОВ и как полевая кухня приближала Победу

Война — это не только артиллерийские залпы и атаки, это и простая солдатская миска горячего супа, которая нередко сохраняла жизнь. Солдаты Красной армии сражались в условиях, где каждая ложка еды становилась наградой. Полевые кухни, фронтовые повара, смекалка и помощь местных жителей — всё это составляло основу фронтового быта. Life.ru узнал, что ели бойцы в годы Великой Отечественной войны, как доставлялось питание и какие хитрости позволяли оставаться на ногах, когда почти не было сил.

Что ели солдаты: пайки, полевые кухни и рецепты войны

Как питались отечественные солдаты во время Второй мировой. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

Организация питания в Красной армии была делом государственной важности. Уже в сентябре 1941 года по постановлению ГКО № 662 были утверждены суточные нормы питания, которые строго соблюдались до самого конца войны. В условиях боевых действий солдату требовалось от 2600 до 4000 килокалорий в сутки, армейский рацион составлял не менее 3450 килокалорий для бойцов на передовой.

В суточный паёк входили: хлеб — 800 граммов летом и 900 граммов зимой;

картофель — 500 граммов;

овощи — 320 граммов;

крупы/макароны — 170 граммов;

мясо — 150 граммов;

рыба — 100 граммов;

жиры — 50 граммов;

сахар — 35 граммов.

Офицерам полагались дополнительные 40 граммов масла или сала, 20 граммов печенья и 50 граммов рыбных консервов.

Полевые кухни — душа подразделения

День Победы 2025: вспоминаем, что ели бойцы во времена ВОВ. Фото © ТАСС / Красная звезда

Образ полевой кухни, дымящей в снегу или пыли, знаком каждому ветерану. Еду доставляли дважды в день: до рассвета и после заката, чтобы не выдать расположение части врагу. Повар — почти сакральная фигура, его выбирали из самых уважаемых и честных бойцов. Он не просто готовил — он делил по совести, находил способы разнообразить меню, рубил дрова, растапливал печь и кормил взвод под пулями.

Готовили из стандартного набора: картошка, лук, тушёнка, сало, крупы. Из них делали: Гороховый суп. Замачивали горох на ночь, утром варили его, добавляли картошку, морковь, лук и сало, позже — тушёнку.

Перловка с мясом. Крупу варили в мясном бульоне, добавляли мясо, соль, специи, томили.

Хлеб «Ржевский». При нехватке муки — картошка с отрубями, запечённые в печи.

Готовка занимала по 3–4 часа, у поваров не было ни отдыха, ни поблажек. Во время наступления кухня шла следом, в обороне — пряталась от вражеской артиллерии. А при переправах пищу доставляли в термосах и ящиках вручную.

«Общий котёл» и солдатская смекалка

Как питались бойцы на фронте: подробное меню Красной армии. Фото © ТАСС / Всеволод Тарасевич

Когда бои затихали или кухня отставала, бойцы готовили сами. Часто возникали «общие котлы» — объединённые запасы еды, где каждый вносил свою лепту. Солдаты импровизировали, используя всё, что было: трофейные продукты, местные ресурсы, дары природы. Солдаты собирали грибы, ягоды, мёд, ловили рыбу, а местные жители делились яйцами, молоком и картошкой. Иногда, когда фронт приближался к деревне, бойцы помогали крестьянам — чинили забор или копали огород, а в ответ получали настоящую деревенскую еду.

А ещё был ленд-лиз. Тушёнка, ветчина, шоколад, суповые концентраты и даже кукурузная мука — всё это поступало в Красную армию из США и Великобритании. Эти продукты бойцы называли «вторым фронтом». Не любили только хлеб из кукурузной муки — слишком твёрдый и безвкусный. Однако именно такие поставки позволяли держать питание на стабильном уровне даже в условиях боёв.

Порой спасали и трофеи. Немецкие колбасы, сыры, шоколад — всё это попадало на стол к нашим бойцам. Некоторые деликатесы, вроде фруктовых паст, не прижились, высоко ценились качественные консервы.

Организация питания в Красной армии была делом государственной важности. Фото © ТАСС / Александр Становов

Чтобы выжить, солдаты клали сухарь или камешек за щёку, так меньше хотелось пить. Также против цинги жевали хвою, в бой ходили натощак, так при ранении в живот шанс выжить выше, или прятали ложку с именем за ремень, чтобы опознали тело.