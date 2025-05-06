Топ-40 оригинальных и трогательных поздравлений с Днём Победы 9 Мая ветеранам ВОВ и бойцам СВО Красивые поздравления с 9 Мая 2025 своими словами. Поздравьте близких оригинальными и приятными поздравлениями в День Победы. Подборка поздравлений солдату, поздравления с 9 Мая на СВО от Life.ru. 6 мая, 16:00 Поздравления с 9 Мая 2025: подборка красивых и оригинальных поздравлений с Днём Победы. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy, © Freepik

9 Мая — день, наполненный гордостью, памятью и благодарностью. День, когда мы чествуем героев, подаривших нам мирное небо над головой. Если вы ищете вдохновение и не знаете, как выразить свои чувства ветеранам ВОВ и близким в Великий праздник Победы, Life.ru подготовил для вас подборку лучших поздравлений на любой вкус. Подсмотрите у нас трогательные слова, которые помогут передать всю глубину вашей признательности и уважения.

Но майские праздники — это не только время для торжеств и воспоминаний. В этом году они совпадают с периодом повышенной солнечной активности, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Поэтому, планируя отдых, позаботьтесь о своём здоровье и примите меры предосторожности.

Короткие поздравления с 9 Мая

9 Мая 2025: Поздравления с Днём Победы. Топ пожеланий на любой вкус: короткие, оригинальные, искренние, своими словами и для бойцов СВО. Фото © Фото © Shutterstock / FOTODOM / GIOIA PHOTO

Время бежит, и вот уже в 2025 году будет 80-я годовщина! Но память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне остаётся вечной. Пусть эти короткие поздравления с 9 Мая помогут выразить вашу благодарность и уважение к героям Великой Победы.

С Днём Победы! Мира, добра и благополучия!

С 9 Мая! Помним, гордимся, чтим!

С Великой Победой! Вечная память героям!

С Днём Победы! Мирного неба над головой!

9 Мая — день нашей гордости! С праздником!

С Днём Победы! Счастья, здоровья и долгих лет жизни ветеранам!

С 9 Мая! Пусть подвиг героев никогда не будет забыт!

С Великой Победой! Желаю мира и процветания!

С Днём Победы! Спасибо за мирное небо!

9 Мая! Вечная слава героям!

Красивые поздравления с Днём Победы своими словами

Лучшие поздравления с 9 Мая 2025: Что сказать в День Победы и как поздравить своими словами ветеранов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Vasilchenko

День Победы 9 Мая — это день памяти, гордости и скорби. Выразите свои чувства искренне и душевно с помощью этих красивых поздравлений.

С Днём Победы! Пусть этот день наполнит ваши сердца гордостью за подвиг наших предков и благодарностью за мирное небо над головой.

Поздравляю с 9 Мая! Желаю мира, добра, благополучия и светлой памяти о героях, подаривших нам свободу.

С Днём Победы! Пусть мужество и героизм наших дедов и прадедов всегда служат примером для будущих поколений.

С 9 Мая! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Пусть память о героях Великой Отечественной войны живёт вечно!

С Днём Победы! 9 Мая напоминает нам о ценности мира и о том, какой жертвой он был завоёван. Вечная память героям!

С 9 Мая! Пусть в ваших сердцах всегда живёт благодарность за подвиг наших предков и стремление к мирной и счастливой жизни.

С Днём Победы! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба. Пусть этот день будет наполнен радостью и гордостью за нашу страну.

С 9 Мая! Этот день — символ мужества, героизма и любви к Родине. Вечная слава героям!

С Днём Победы! Пусть этот день напоминает нам о том, как важно ценить мир и бороться за него.

С 9 Мая! Пусть этот праздник объединяет нас в памяти о героях и стремлении к миру и процветанию.

9 Мая 2025: Оригинальные поздравления

Поздравление с Днём Победы 9 Мая: пожелания своими словами и в СМС. Фото © РИА «Новости»

Хотите поздравить с Днём Победы необычно и так, чтобы точно запомнилось на весь год? Эти оригинальные поздравления с 9 Мая от Life.ru помогут вам в этом.

С Днём Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным. Пусть эхо войны никогда не потревожит нашу жизнь.

С 9 Мая! Пусть подвиг героев освещает нам путь к свету, добру и счастью. Пусть каждый день будет наполнен миром и благодарностью.

С Днём Победы! Пусть в наших сердцах всегда горит огонь памяти о героях, подаривших нам свободу и мир.

С 9 Мая! Желаю вам чистого неба, яркого солнца и мирной жизни, полной радости и счастья!

С Днём Победы! Пусть этот день будет символом нашей силы, единства и непоколебимой веры в светлое будущее.

С 9 Мая! Пусть этот праздник напоминает нам о том, как важно ценить мир, беречь его и передавать эту ценность будущим поколениям.

С Днём Победы! Пусть каждый рассвет встречает нас миром и спокойствием, а в наших сердцах всегда живёт благодарность героям.

С 9 Мая! Пусть этот день будет наполнен светом памяти, теплом благодарности и верой в мирное будущее.

С Днём Победы! Пусть герои Великой Отечественной войны всегда будут для нас примером мужества, стойкости и любви к Родине.

С 9 Мая! Пусть этот день станет символом нашей победы над тьмой и началом новой, мирной и счастливой жизни.

Поздравления солдатам на СВО с Днём Победы 9 Мая

Отправьте письмо солдату с поздравлением с 9 Мая. Бойцам СВО будет приятно увидеть вашу поддержку. Фото © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Написать солдату письмо с поздравлением с 9 Мая — значит передать частичку тепла и поддержки тем, кто сейчас защищает нашу Родину. Письмо солдату в День Победы — это важный знак внимания и благодарности. Вот несколько вариантов, как можно написать письмо солдату с поздравлением с 9 Мая.

Здравствуй, солдат! В этот великий день, 9 Мая, хочу передать тебе самые искренние поздравления с Днём Победы! Твоя служба — продолжение подвига наших дедов и прадедов. Спасибо тебе за мужество и отвагу! Желаю тебе скорейшей победы и возвращения домой. Дорогой наш защитник, с Днём Победы! Ты наша гордость и опора. Твоя сила духа и преданность Родине вдохновляют. Крепкого тебе здоровья, боец, и мирного неба! Привет, солдат! Поздравляю с 9 Мая! В этот день мы вспоминаем героев прошлого и благодарим героев настоящего. Ты настоящий герой! Береги себя и возвращайся с победой! Здравствуй, воин! 9 Мая — День нашей общей Победы! Мы гордимся тобой и верим в тебя. Желаем сил, терпения и удачи! Пусть хранит тебя Бог! Дорогой солдат, прими мои поздравления с Днём Победы! Твоя служба — бесценный вклад в мирное будущее нашей страны. Желаю тебе крепкого здоровья, боевого духа и скорейшего возвращения к родным и близким. Привет, боец! Поздравляю с 9 Мая! Мы ждём тебя дома с победой. Ты наша надежда и защита. Будь сильным и береги себя! Солдат, с Днём Победы 9 Мая! Твоя отвага и мужество — пример для всех нас. Спасибо тебе за службу! Желаю тебе здоровья, удачи и мирного неба над головой. Дорогой защитник, поздравляю с 9 Мая! В этот великий день мы чтим память героев и благодарим тебя за то, что ты продолжаешь их дело. Возвращайся домой живым и здоровым! Привет, солдат! С Днём Победы! Желаю тебе силы духа, стойкости и веры в победу! Мы гордимся тобой и ждём дома! Здравствуй, воин. С 9 Мая! Пусть этот великий день наполнит тебя силой и надеждой. Спасибо тебе за службу. Береги себя и возвращайся с победой!

Как поздравлять с Днём Победы

Поздравления с 9 Мая для ветеранов и бойцов СВО. Фото © РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

9 Мая — День Победы, день всеобщей памяти и гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Это день, когда мы отдаём дань уважения всем, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Поздравлять с 9 Мая следует не только ветеранов, но и всех своих родных и близких, друзей и коллег. Это праздник Победы, объединяющий поколения, напоминающий о ценности мира и о том, какой ценой он был завоёван. Поздравление с 9 Мая может быть выражено как лично, так и с помощью открытки, телефонного звонка или сообщения в мессенджере. Главное — передать свои искренние чувства благодарности и уважения.

Особое внимание в День Победы 9 Мая, безусловно, нужно уделить ветеранам Великой Отечественной войны. Эти люди — живые свидетели тех страшных событий. Они самоотверженно защищали свою страну, рискуя жизнью ради будущих поколений. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше, поэтому важно проявить к ним заботу и внимание. Посетите ветеранов в День Победы 9 Мая, вручите им цветы и подарки, выразите свою благодарность за их подвиг. Даже простое человеческое общение и слова поддержки будут для них бесценны.

Помимо ветеранов поздравления с Днём Победы принимают и все остальные. 9 Мая объединяет всю страну, поэтому не стесняйтесь поздравлять своих родных, близких, друзей и коллег. Пожелайте им мирного неба над головой, здоровья, счастья и благополучия. В День Победы 9 Мая важно помнить о подвиге нашего народа и передавать эту память будущим поколениям. Расскажите детям о войне, о героизме и мужестве советских солдат, о том, как важно ценить мир и бороться за него. С праздником вас!

Авторы Карина Морозова