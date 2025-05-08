Гуля Королёва: как трёхлетняя актриса покорила СССР, а потом повела бойцов в атаку

Разбирая старые фотоальбомы наших бабушек, мы частенько натыкаемся на вырезки из журналов с детскими лицами советских актёров. Life.ru рассказывает удивительную историю первой детской кинозвезды Советского Союза, чья яркая жизнь оборвалась в 20 лет на полях сражений Великой Отечественной.

Маленькая москвичка с большим будущим

Гуля Королёва: биография первой советской девочки-кинозвезды. Фото © kino-teatr

Голливуд уже вовсю эксплуатировал детскую непосредственность в кино, когда в Советском Союзе появилась своя белокурая звёздочка. Вы когда-нибудь задумывались, кто был первым ребёнком-актёром, покорившим сердца советских зрителей? Марионелла Королёва — девочка, которую весь Союз знал просто как Гулю.

Малышка появилась на свет 9 сентября 1922 года в самом сердце Москвы — в уютном Сивцевом Вражке. И как тут не верить в судьбу? Мама работала на кинофабрике, папа режиссёрствовал в Камерном театре Таирова. Гуля буквально с пелёнок варилась в творческом котле столицы, где бывали лучшие представители молодого советского искусства. Именно в доме Королёвых произошла судьбоносная встреча малышки с Ольгой Преображенской — актрисой и режиссёром, которая разглядела в трёхлетней крохе будущую звезду.

Первые шаги в большом кино

Фильмы с участием Гули Королёвой в главной роли. Фото © kino-teatr

Многие современные родители мечтают увидеть своих детей на экране, но в 1920-е годы такое даже представить было сложно. Тем удивительнее история маленькой Гули, которая в три с половиной года уже стояла перед камерой и совершенно не боялась ни техники, ни съёмочной суеты.

Первое появление малышки Гули на киноэкране случилось в фильме «Каштанка», снятом по рассказу Чехова. Премьера состоялась в декабре 1926 года. В эпизоде на Трубной площади трёхлетняя девочка в смешной шапке стоит перед стеклянным кубом с какой-то живностью и смело смотрит в камеру. Кино ещё немое, но даже без слов видно — эта маленькая белокурая девчушка совершенно не боится камеры. Кстати, в книге «Четвёртая высота» эпизод описан иначе — будто бы Гуля смело хватала ужей. Но на сохранившихся кадрах с рептилиями общается мальчик. Что ж, даже в биографиях звёзд есть место художественному вымыслу!

От эпизодов к главным ролям

Первый ребёнок-кинозвезда СССР — кто это? Фото © kino-teatr

После первых проб камеры в жизни Гули наступил перерыв. Семья распалась — и девочка с мамой переехали из Москвы в Киев, где её отчимом стал известный украинский композитор Филипп Козицкий. Кто бы мог подумать, что именно этот переезд станет трамплином для настоящего звёздного взлёта.

«Бабы рязанские» и первые слова в кадре

Второй фильм с участием Гули вышел в 1927 году. «Бабы рязанские» снова сняла Ольга Преображенская, и здесь у маленькой Королёвой уже большой эпизод. Хоть кино ещё немое, но по губам видно — у девочки есть текст! Актёрская непосредственность и органичность малышки буквально светятся с экрана. Многие режиссёры знают, как непросто работать с детьми, но Гуля, кажется, родилась перед камерой.

Звёздный час: фильмы, которые влюбили в себя страну

«Дочь партизана»: фильм с Гулей Королёвой 1936 года. Фото © kino-teatr

После «Баб рязанских» в карьере юной актрисы случился перерыв. Но настоящая слава пришла к Гуле в 1936 году, когда на экраны вышли сразу два фильма с её участием. И если раньше она была просто талантливым ребёнком в кадре, то теперь превратилась в настоящую звезду, письма к которой шли со всех уголков огромной страны.

«Дочь партизана»: верхом на лошади к народной любви

В фильме Одесской киностудии 12-летняя Гуля сыграла Василинку — отважную девчонку, которая борется кулаками наравне со взрослыми. Вот где развернулся талант юной актрисы! Она скачет на лошади, тянет коня из болота, сама при этом утопая, — и всё под палящим солнцем. Маленькая героиня большой идеи о новой жизни — такую роль мечтала бы получить любая актриса. А Гуля с ней справилась блестяще, покорив сердца зрителей от Москвы до самых до окраин.

Взросление на глазах у всей страны

От киноэкрана до фронтовых подвигов — необычная судьба первой советской девочки-кинозвезды. Фото © kino-teatr

Второй звёздный фильм снимался на Киевской киностудии, и за год Гуля заметно изменилась. Теперь это уже не ребёнок, а юная девушка, которая стоит перед непростым выбором: либо на завод в помощь семье, отцу, либо на содержание к Бутылочкину. Картина Леонида Лукова «Я люблю» рассказывала о непростой жизни шахтёров Донбасса на фоне революционных изменений, и Гуля органично вписалась в эту историю. Именно на этих съёмках, если верить легенде и книге «Четвёртая высота», режиссёр сказал о юной актрисе: «Эта девочка всех нас переиграет».

Жизнь после кино: от экрана до подвига

После оглушительного успеха двух картин Гуля могла бы сделать головокружительную кинокарьеру. Но история распорядилась иначе. Последние пять лет жизни Королёвой были насыщены событиями, которые мало напоминали звёздную жизнь, но зато сделали её настоящей героиней — уже не киношной, а реальной.

С 1937-го по 1942 год Гуля успела окончить школу, научиться прыгать с вышек в бассейне и на Днепре, поступить в Киевский гидромелиоративный институт, выйти замуж и родить сына. Обычная биография обычной советской девушки предвоенных лет. Кто бы мог подумать, что судьба готовит ей совсем другую роль — не на экране, а в реальной жизни.

Последняя высота: подвиг, который не забудут

Как погибла Гуля Королёва: подвиг санинструктора под Сталинградом. Фото © kino-teatr

Когда началась Великая Отечественная война, Гуля ушла на фронт санинструктором. 23 ноября 1942 года во время боя за высоту 56,8 под Сталинградом она совершила подвиг, вынося раненых с поля боя и поднимая бойцов в атаку, когда погиб командир. В тот же день Гуля скончалась от полученных ранений. Ей было всего 20 лет.

Книга, которая стала легендой поколений

После смерти Гули писательница Елена Ильина (сестра Самуила Маршака) написала книгу «Четвёртая высота», которая стала настольной для миллионов советских детей. Повесть о девочке, которая преодолевала одну высоту за другой — в спорте, в учёбе, в кино, и, наконец, на войне, — вдохновляла не одно поколение мальчишек и девчонок. Дети 50–60-х годов зачитывались этой книгой, а позже появились и экранизации — в 1968 и 1977 годах.