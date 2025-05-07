Что такое «грозовая астма», чем опасно это явление и когда его ждать над Москвой

Сильный дождь и ветер, приводящие к уменьшению размеров зёрен пыльцы и повышению влажности, могут спровоцировать опасное явление, известное как «грозовая астма», когда у людей возникают астматические приступы во время грозы. «Грозовая астма» возникает из-за того, что раздробленная пыльца легче разносится ветром и глубже проникает в дыхательные пути, вызывая обострение астмы у чувствительных людей.

Хотя точные данные о частоте «грозовой астмы» в столичном регионе отсутствуют, известно, что это явление может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Людям, страдающим астмой или аллергией, рекомендуется быть особенно осторожными во время грозы и периодов высокой влажности, а также следить за уровнем пыльцы в воздухе.

Что такое «грозовая астма» и как возникает это явление. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» об опасности и частоте этого явления в столичном регионе: «Диаметр пыльцевых зёрен уменьшается почти в 20 с лишним раз. Эти частички, на которые разрываются зёрна, начинают проникать очень глубоко в лёгкие». В результате попадания таких зёрен в лёгкие у человека может развиться аллергический альвеолит — смертельно опасное заболевание, предупредил иммунолог.

«Грозовая астма» возникает при сочетании высокой влажности и температуры воздуха выше 30 градусов. Помимо влажности и температуры, для развития воспаления необходим аллергический ответ. Врач отмечает, что вдыхание большого количества зёрнышек, даже если они сами по себе не являются аллергенами, может вызвать раздражение в лёгких и быть опасным даже для здоровых людей, действуя как обычный раздражитель. Это состояние становится особенно угрожающим при наличии аллергической реакции, приводящей к воспалению.

Когда в Москве пройдут страшные грозы и принесут с собой страдания аллергиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu