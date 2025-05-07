Единственный побег из концлагеря: Как советский офицер вывел сотни человек из Собибора

Побег из концлагеря — кажется чем-то невероятным, не так ли? Ни для кого не секрет, что лагеря в нацистской Германии функционировали как конвейеры смерти: газовые камеры, скудный паёк и тяжёлая работа делали своё дело. Немцы регулярно устраивали «отбор», на котором люди, которые были всё ещё в состоянии работать, отделялись от тех, кто подлежал немедленному уничтожению. Выжить в таких условиях было практически невозможно. Но из Собибора людям удалось бежать. Рассказываем эту историю в материале.

Собибор — что это был за лагерь?

Лагерь смерти Собибор находился на территории Польши. Фото © Wikipedia

Собибор располагался в Польше недалеко от села Собибур. Ныне это Люблинское воеводство. В 1942 году лагерь открыли, его комендантом был назначен Франц Штангль, гауптштурмфюрер СС. Тридцать нацистских унтер-офицеров и около двух сотен рядовых охранников, набранных из коллаборационистов, охраняли лагерь. В нём реализовывался план нацистов по истреблению прежде всего еврейского населения на оккупированных территориях. Собибор делился на «подлагеря»: рабочий с мастерскими и жилыми бараками; лагерь с парикмахерскими и складами, где хранились вещи убитых; газовые камеры. Последние были построены каменщиком Эрвином Ламбертом. Большинство людей, попавших в Собибор, проходили процедуру умерщвления в первый же день. За всё время существования там было убито около 180 тысяч евреев.

Как людям удалось бежать из концлагеря

Побег из Собибора планировали довольно долгое время. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

До восстания из Собибора уже бежали узники. Сначала из зоны с газовыми камерами бежали пятеро евреев, но местные крестьяне «заложили» их польским коллаборационистам из «синей полиции». После этого несколько сотен заключённых расстреляли: такая карательная операция. Из рабочей зоны лагеря бежал один заключённый, ему удалось добраться до города Хелм, и там узнали о том, что творится в лагере. А в июле 1943 года в концлагере началось строительство четвёртой зоны. В ходе мероприятий организовали команду по заготовке леса, двое узников из этой команды, Йосеф Курц и Шломо Подхлебник, убили конвоира, забрали оружие и бежали. Заключённые польские евреи бросились бежать, узнав об этом. Скрыться удалось лишь восьмерым из них.

Но действительно массовый побег из Собибора произошёл позже. К нему готовились несколько месяцев. С июля 1943 года в лагере функционировала подпольная группа под руководством раввина Леона Фельдхендлера. Шансы на успешное восстание резко повысились, когда в лагерь прибыла группа советских военнопленных из Минска. Все они были евреями, поэтому должны были содержаться именно в Собиборе.

Кто возглавил восстание в Собиборе

Советские военнопленные усилили собиборское подполье. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Среди советских военнопленных находился техник-интендант 2-го ранга Александр Печерский. Он сразу же присоединился к подпольной группе, возглавив её. Леон Фельдхендлер стал заместителем Печерского. Осенью, 14 октября, началось восстание. В теории бунтовщики должны были ликвидировать тридцать эсэсовцев, захватить склад с оружием и затем уничтожить охрану. Но всё пошло не по плану: 11 нацистов и несколько охранников умертвить удалось, но склад так и не был захвачен. Коллаборационисты открыли огонь, но заключённым удалось смять их и через минные поля убежать в лес.

Сколько человек бежало из Собибора

Собиборское восстание — единственный массовый побег из концлагеря. Фото © Wikipedia / Sgvb

В Собиборе на тот момент содержалось 550 узников. Из них 130 человек решили не принимать участие в восстании, а остаться в лагере. Ещё 80 заключённых погибли 14 октября. Все остальные бежали — 320 человек. В следующие несколько дней нацисты открыли за ними охоту, в которой участвовали охранники лагеря и немецкие военные полицейские. Сто семьдесят человек нашли и сразу расстреляли. В начале ноября поиски прекратили. Потом ещё около девяноста человек выдали нацистам местные крестьяне. Но Печерский выжил — и вернулся домой.

Какой была судьба тех, кто принял участие в побеге из Собибора

Александр Печерский смог добраться из Собибора до расположения Советской армии. Фото © Wikipedia / Poeticbent

Александр Печерский после восстания добрался до своих. Вместе с группой пленных красноармейцев, включавших его товарищей Александра Шубаева, а также Цибульского, Вайспапира, Ицковича и Шавуркина, уже 20 октября он переправился через реку Буг. Потом вступил в партизанский отряд имени Щорса, где стал подрывником. Шубаев и остальные воевали в отряде имени Фрунзе. В бытность свою партизаном Печерский пустил под откос два немецких поезда. Потом Беларусь освободили, партизанские отряды воссоединились с Красной армией, и руководитель восстания попал в фильтрационный лагерь НКВД, а оттуда — в штрафбат. Рассказ Печерского о побеге из лагеря смерти так впечатлил командира, что тот отправил Александра в Москву — участвовать в комиссии по военным преступлениям нацистов. Печерский прошёл почти всю войну, в 1944 году был ранен, получил инвалидность, а в подмосковном госпитале познакомился со своей второй женой, Ольгой Котовой. После войны они вместе вернулись в Ростов-на-Дону. Александр Печерский дожил до 1990 года.

Более трагично сложилась судьба раввина Леона Фельдхендлера. Он сбежал из лагеря, скрывался в городе Люблине до 24 июля 1944 года, когда его освободили советские войска. Впоследствии Леон давал показания Центральной еврейской исторической комиссии, жил с другими бежавшими узниками Собибора, Янкелем Бланком, Гершем Бланком, шестнадцатилетним Тойви Блаттом, впоследствии ставшим писателем, тем самым Шломо Подхлебником, что бежал ещё до восстания, и Шломо Шмайснером. Вместе они организовали предприятие, куда брали на работу тех, кто прошёл немецкие лагеря. Но 2 апреля 1945 года Фельдхендлера смертельно ранили через закрытую дверь его же квартиры. Вместе с женой они добрались до больницы, но спасти раввина не удалось. По свидетельству Тойви Блатта, убийство было организовано польскими националистами.