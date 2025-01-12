Тест: Лишь гениальный шпион с помощью азбуки Морзе расшифрует все 6 закодированных слов
Наверняка вы хотя бы раз видели, как шпионы в военном кино общаются с помощью зашифрованных сообщений. Сегодня и вам выпал шанс оказаться на их месте!
Азбука Морзе — это уникальная система кодирования, основанная на комбинациях точек и тире, которая была разработана в 1830-х годах. Изначально она использовалась для передачи сообщений через телеграф на большие расстояния. Интересно, что эти сигналы можно передавать не только письменно, но и с помощью звуков или света!
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Сегодня азбука Морзе продолжает интересовать многих — от энтузиастов радиосвязи до авторов загадок и игр. А вы сможете разгадать слова, зашифрованные с помощью этого удивительного инструмента?
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