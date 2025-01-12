Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 12:00

Тест: Лишь гениальный шпион с помощью азбуки Морзе расшифрует все 6 закодированных слов

Наверняка вы хотя бы раз видели, как шпионы в военном кино общаются с помощью зашифрованных сообщений. Сегодня и вам выпал шанс оказаться на их месте!

Азбука Морзе — это уникальная система кодирования, основанная на комбинациях точек и тире, которая была разработана в 1830-х годах. Изначально она использовалась для передачи сообщений через телеграф на большие расстояния. Интересно, что эти сигналы можно передавать не только письменно, но и с помощью звуков или света!

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Сегодня азбука Морзе продолжает интересовать многих — от энтузиастов радиосвязи до авторов загадок и игр. А вы сможете разгадать слова, зашифрованные с помощью этого удивительного инструмента?

Старый Новый год уже на носу, поэтому самое время проверить, насколько хорошо вы знаете историю этого праздника! Только 1% населения отгадает все шесть фактов про старый Новый год, а 99% провалятся на первом. А людям, у которых в дате рождения есть эти числа, не нужно разгадывать никакие загадки. Их и так ждёт неимоверная удача в 2025 году!

Тест: Вам запрещено ездить на метро, если не отгадаете, из каких стран эти 7 станций
Тест: Вам запрещено ездить на метро, если не отгадаете, из каких стран эти 7 станций
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleks49, © Freepik

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar