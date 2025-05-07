Дрался с акулами, сидел в психушке и открещивался от людей: Безумная жизнь «русcкого Тарзана» в джунглях

В августе 2018 года на 88-м году жизни в Австралии скончался человек, которого называли «русским Тарзаном». Это был сын грузинской княжны и атлета, спортсмен Михаил Фоменко. Его семья оказалась в Австралии не по своей воле, но в джунгли «русский Тарзан» ушёл исключительно из вдохновения. Его ждала головокружительная спортивная карьера, но Фоменко выбрал просидеть полвека в австралийском лесу. Как так получилось? Расскажем в материале.

Как семья «русского Тарзана» оказалась в Австралии

Семья «русского Тарзана» бежала из СССР. Они чудом уцелели. Фото © YouТube / Истории из жизни

«Русский Тарзан» родился в 1930 году в семье грузинской княжны Елизаветы Мачабели и казака Даниила Фоменко. В юности Даниил был знаменитым атлетом, а уже в советские годы работал учителем литературы. В 1932 году с двухлетним Михаилом на руках родители решили бежать из СССР. Они спрятали деньги и драгоценности в игрушечную собаку старшей сестры будущего «русского Тарзана» Инессы и сели в поезд, который следовал по Транссибирской магистрали. Далее Даниил Фоменко встретил контрабандистов из Китая, которые согласились помочь всей семье перебраться в Маньчжурию. Целый месяц Елизавета, Даниил, Инесса и Михаил вместе со своими криминальными спутниками шли по тайге — днём прятались, ночью продолжали путь. Семье Фоменко повезло: бандиты оказались честными людьми. Семья «русского Тарзана» оказалась в Китае.

Через несколько лет из Маньчжурии Фоменко переехали в Японию. Детям очень нравилась природа, Инесса вспоминала, как восхитительно было лежать весной на фиалковых лугах. Но Страна восходящего солнца выбрала не ту сторону во Второй мировой войне, которая неумолимо надвигалась на континент. Поэтому взрослые приняли тяжёлое решение: ехать в далёкую Австралию, в Сидней. Этому континенту война точно не грозила.

В каких обстоятельствах «русский Тарзан» сбежал от людей

С детства Михаилу Фоменко были больше интересны спорт и джунгли, чем общение с одноклассниками. Фото © YouТube / Истории из жизни

В Сиднее Даниил Фоменко поначалу работал ведущим на радио. Потом устроился преподавателем в престижную школу: так отец работал и зарабатывал, а дети получали качественное образование. Инесса неплохо адаптировалась в новой стране: хорошо училась, общалась с подругами. А вот у Михаила возникли проблемы: ему было трудно учить язык, с одноклассниками тоже как-то не сложилось. Поэтому уже тогда будущий «русский Тарзан» стал отшельником: он предпочитал проводить время один, занимаясь спортом на природе. Отец заметил, что сын не ладит с коллективом, и дал ему почитать классику мировой литературы: поэму Гомера «Одиссей». Это сформировало мировоззрение юного «русского Тарзана».

Шли годы, из школьных успехов Михаил мог похвастаться только физкультурой. Ему пророчили большое будущее, блистательную спортивную карьеру: в 1956 году будущего отшельника отобрали в команду Австралии по десятиборью. В этом же году должна была состояться Олимпиада в Мельбурне, но Михаил внезапно решил, что джунгли ему больше по душе. Сразу после школы он начал работать сборщиком сахарного тростника недалеко от города Кэрнс в штате Квинсленд. Тогда у него и зародилось жгучее желание бежать в джунгли. Олимпиада в Мельбурне не дождалась своего атлета.

«Я хочу жить своей жизнью, иначе я буду жив лишь наполовину»

«Русский Тарзан» вдохновлялся «Одиссеей» Гомера. Фото © YouТube / Истории из жизни

Мама — княжна, папа — казак, который стал учителем литературы. Как и любой отпрыск из настолько интеллигентной семьи, Михаил был настроен весьма романтично. В школе его, возможно, недооценивали: языковой барьер давал о себе знать. Но в 1956 году Фоменко исполнил свою мечту: ушёл жить в джунгли. Его вдохновляла главным образом «Одиссея», поэтому молодой человек сделал себе сам лодку-долблёнку и отправился в плавание на 600 километров. Морской вояж от порта Куктаун до Новой Гвинеи он перенёс не так хорошо, как древние люди, преодолевшие тот же маршрут: Михаил в итоге слёг с дизентерией и оказался в больнице. Но даже большой риск для жизни и здоровья не мог его остановить.

«Русский Тарзан» предпринял пару попыток обосноваться в джунглях. Несколько раз оказывался на грани жизни и смерти, но сбегал из больниц и продолжал приключения. В 1959 году он чуть не умер от голода: тогда Фоменко-младшего выходили аборигены. С тех пор «русский Тарзан» стал жить с коренными австралийцами на полуострове Кейп-Йорк. Талантливо охотился на крокодилов, кабанов, прятался от «цивилизованных» австралийцев. В 1960-х о нём писали в газетах всякие небылицы: что Фоменко может голыми руками убить акулу, а по ночам закапывается в золу от москитов. Сам Михаил писал о себе так: «Я отрёкся от того, что вы называете цивилизацией. Я хочу жить своей жизнью, иначе я буду жив лишь наполовину». А джунгли называл «персональным раем», где всё зависит только от личных усилий.

Несколько месяцев психбольницы: как они повлияли на «русского Тарзана»?

На несколько месяцев Михаил Фоменко даже попадал в австралийскую психбольницу. Фото © YouТube / Истории из жизни

Но не все были согласны с нынешним образом жизни Михаила. Елизавета Фоменко, урождённая Мачабели, относилась к «причудам» сына отнюдь не снисходительно. В 1964 году она попросила полицейских разыскать «русского Тарзана». За ним гонялись три дня, поймали, доставили в суд, обвинили в бродяжничестве и непристойном поведении. Елизавета настояла на психиатрической экспертизе. На несколько месяцев Михаила заключили в психиатрическую больницу, где пытались вылечить в лучших традициях шестидесятых: электрошоком и тяжёлыми препаратами. «Русского Тарзана» отпустили со справкой о полном психическом здоровье, и уже в 1969 году он вернулся в джунгли.

Впоследствии Елизавета тяжело сожалела о своём решении. Если до больницы был ещё призрачный шанс вернуть Михаила в «цивилизованную» жизнь, то теперь это было решительно невозможно. Он стал ещё больше бояться обычных людей, замкнулся в себе, порвал связи с семьёй и окончательно обосновался у аборигенов. В 1985 году интервью у «русского Тарзана» брал журналист Фрэнк Робсон. Михаил сказал, что скучает по Сиднею, танцам и вечеринкам, но не смог бы остаться в городе навсегда. Ему 55, он ещё молод, у него множество подружек — приключения ждут!

Как прошли последние годы Михаила Фоменко

В последние годы жизни «русский Тарзан» оказался вдали от привычных мест. Фото © YouТube / Истории из жизни

Последнее интервью с Михаилом Фоменко было показано по телевидению в передаче Alternatives в 1996 году. Там мы видим 66-летнего человека, у которого осталось лишь четыре зуба. Михаил говорил, что был бы не против найти себе «цивилизованную» жену, если она согласится жить с ним. Раньше он об этом не думал потому, что был слишком молод. До 2012 года Фоменко жил с аборигенами, иногда наведываясь в город закупить самое необходимое. Всегда голый по пояс, в шортах и с мешком из-под сахара на плече. А потом Михаил тяжело заболел: его нашли, когда мужчина шёл пешком через всю страну в Сидней, чтобы повидаться с родителями. «Русский Тарзан» забыл, что Елизавета и Даниил уже давно умерли. Возможно, это были последствия психиатрического лечения шестидесятых.

Последние годы жизни Фоменко провёл в доме престарелых. Он до последнего не верил, что болен, отказывался принимать таблетки даже тогда, когда у него отнялись ноги. Занимался спортом как мог, делал упражнения на инвалидном кресле. В 88 лет Михаил Фоменко скончался, о чём журналистам рассказала его старшая сестра Инесса.