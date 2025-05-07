Как не испортить майские праздники: 8 опасностей, которые подстерегают вас на пикнике

Ура, товарищи! Наступает время шашлыков, пикников у воды и лесных прогулок. Майские праздники — это практически мини-отпуск для большинства из нас. Но давайте будем честны: иногда наши весёлые вылазки на природу заканчиваются совсем не так, как мы планировали. Мы поговорили с экспертами и выяснили, какие неприятности могут подстерегать вас в эти праздничные дни и как избежать похода в травмпункт вместо шашлыка с друзьями.

Опасность №1: Отравление шашлыком и салатиками

Как правильно хранить продукты на пикнике без холодильника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Smolina Marianna

Вы привезли на природу целый пакет мяса и кучу контейнеров с салатами. Солнце печёт, холодильника нет, а время идёт. И вот, пока вы наслаждаетесь природой и компанией друзей, ваша еда медленно, но верно превращается в биологическое оружие. Особенно опасны любые блюда с майонезом, сметаной, молочными продуктами и яйцами. Хранить такие деликатесы можно не дольше двух часов при температуре выше +20 градусов.

«При отсутствии холодильника и надлежащих средств хранения продуктов срок их сохранности существенно сокращается, особенно в тёплую погоду, — предупреждает доктор медицинских наук Марина Костюченко. — Случайное употребление испорченных продуктов может вызвать серьёзное отравление».

Что делать? Используйте термосумки с хладагентами, не держите скоропортящиеся продукты на солнце и готовьте мясо непосредственно перед употреблением. А ещё лучше — захватите с собой продукты, которые не требуют особых условий хранения: орехи, сухофрукты, крекеры, твёрдый сыр.

Опасность №2: Алкогольный коллапс

Праздники без алкоголя для многих — это как торт без вишенки сверху. И вроде ничего страшного, если выпить немного пива или вина на природе. Но как часто это «немного» превращается в «ой, а где мы вообще?» А ведь алкоголь на жаре действует в разы сильнее! То, что в прохладном помещении вызвало бы лёгкое расслабление, на солнцепёке может привести к серьёзной интоксикации.

«Чувствительность к алкоголю различается в зависимости от возраста, пола и других особенностей организма, — отмечает доктор Костюченко. — Важно не упустить первые признаки ухудшения состояния и своевременно обратиться за медицинской помощью». Правило простое: если вы заметили, что друг стал слишком бледным или красным, его тошнит, он жалуется на головокружение — немедленно прекращайте возлияния, обеспечьте ему тень, воду и свежий воздух. Если состояние не улучшается — звоните в скорую.

Опасность №3: Подавиться шашлыком на раз-два

Что делать, если человек подавился во время пикника? Фото © Shutterstock / FOTODOM / GrashAlex

Представьте: вы весело болтаете с друзьями, смеётесь над шуткой — и вдруг кусок шашлыка встаёт поперёк горла. Нет, серьёзно — перекрывает дыхательные пути. За праздничным столом мы часто разговариваем с полным ртом, смеёмся во время еды, и риск подавиться становится весьма реальным. А знаете ли вы, что человек может умереть от удушья всего за 4–6 минут? Это гораздо быстрее, чем приедет даже самая быстрая скорая.

«При перекрытии дыхательных путей пострадавший может умереть в течение нескольких минут, задолго до прибытия медицинской помощи», — предупреждает доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко. Запомните простой алгоритм: если человек подавился, наклоните его вперёд и сделайте пять резких ударов между лопатками основанием ладони. Не помогло? Пора применить приём Геймлиха: встаньте за спиной пострадавшего, обхватите его руками и резко надавите сжатыми в кулак руками в область между пупком и рёбрами, направляя усилие вверх и внутрь. Повторите пять раз. Это может спасти жизнь!

Опасность №4: Солнечный и тепловой удар

Мы все так истосковались по теплу за долгую зиму, что готовы часами жариться на солнышке. И зря! Всего пара часов под палящими лучами может закончиться тепловым ударом. А уж если вы ещё и активничаете — играете в волейбол, бадминтон или футбол, риск перегреться увеличивается в разы. «Длительное пребывание на солнце или при температуре окружающей среды выше 35°С может привести к перегреванию и тепловому удару. Наиболее подвержены перегреванию дети, пожилые люди и лица, выполняющие активную работу», — подмечает эксперт.

Первые признаки того, что вам пора в тень: слабость, головная боль, головокружение, тошнота, учащённое сердцебиение, покраснение кожи. Не ждите, пока начнутся судороги или потеря сознания! Переместитесь в тень, приложите что-нибудь холодное к шее и запястьям, пейте прохладную (не ледяную!) воду маленькими глотками.

Опасность №5: Клещи и другие кусачие твари

Защита от клещей на майских праздниках: полный гид. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MakroBetz

В майские праздники мы массово выбираемся на природу — и не мы одни! Клещи тоже активизируются и ждут нас с распростёртыми... лапками. Эти маленькие вампиры могут быть переносчиками энцефалита и боррелиоза, а их укус можно даже не заметить. «Не каждый клещ является переносчиком заболеваний. При обнаружении клеща на теле необходимо его снять самостоятельно или в травмпункте и сдать в лабораторию для анализа на наличие инфекций», — успокаивает эксперт.

Защититься от клещей поможет закрытая одежда (лучше светлая, на ней клещей легче заметить), репелленты и регулярный осмотр. Если клещ застрял, не пытайтесь вытащить его пальцами или проверенным «бабушкиным» способом с маслом. Воспользуйтесь специальным пинцетом или ниткой, захватив клеща как можно ближе к коже, и плавно выкрутите против часовой стрелки.

Опасность №6: Аллергия на укусы насекомых

Весна — пора цветения и... атаки пчёл, ос и других жалящих насекомых. Для большинства людей укус насекомого — это просто неприятное покраснение и зуд. Но для некоторых — это смертельная опасность из-за анафилактического шока. И самое страшное, что о своей аллергии человек может узнать только после первого укуса. «Опасны для жизни отёк Квинке и анафилактический шок, — объясняет доктор медицинских наук. — Лицам, страдающим аллергическими реакциями, необходимо заблаговременно обратиться к врачу для индивидуального подбора лекарственного препарата».

Как понять, что начинается опасная реакция? Появляется отёк не только в месте укуса, но и на других частях тела, особенно опасен отёк лица и шеи. Возникает затруднённое дыхание, падает давление, человек может потерять сознание. Это неотложная ситуация — немедленно вызывайте скорую! До её приезда дайте пострадавшему антигистаминное средство, если оно есть под рукой.

Опасность №7: Травмы на диком отдыхе

Травмы на отдыхе: профилактика и первая помощь на майских. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Волейбол у реки, футбол на неровной поляне, прыжки в воду «солдатиком» — всё это классика майских праздников. И классика травмпункта тоже! Вывихи, растяжения, переломы, порезы — вот неполный список сувениров, которые можно привезти с пикника вместо фотографий.

Особенно коварны травмы у воды. На скользком берегу легко поскользнуться, а прыжок в незнакомый водоём может закончиться встречей с подводным камнем или корягой. Не менее опасны игры с мячом после «пары баночек пива» — координация уже не та, а азарт зашкаливает. Простые правила безопасности: не прыгайте в незнакомые водоёмы, не играйте в активные игры в состоянии алкогольного опьянения, имейте под рукой аптечку с бинтами, пластырями, перекисью водорода и противовоспалительными средствами. И помните: даже лёгкая травма может испортить все праздники, если её вовремя не обработать!

Опасность №8: Контакт с ядовитыми растениями

Майские праздники — это время, когда природа расцветает во всей красе. И некоторые из этих красивых растений могут быть по-настоящему опасными. Борщевик, белена, вороний глаз, ландыш — все они токсичны при попадании внутрь, а некоторые (как борщевик) опасны даже при контакте с кожей.

Особенно важно объяснить детям, что не все красивые ягоды и цветы безопасны. Нельзя пробовать незнакомые растения и использовать их для игр. Взрослым тоже стоит быть осторожнее — сок некоторых растений в сочетании с солнечными лучами может вызвать сильные ожоги. Если контакт с ядовитым растением всё же произошёл, тщательно промойте кожу водой с мылом, примените антигистаминное средство местно и внутрь. При появлении волдырей, сильной сыпи или при проглатывании частей ядовитого растения — немедленно обратитесь за медицинской помощью!

Как всегда быть готовым к неприятностям

Аптечка для пикника: что взять с собой на природу в майские. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Собираясь на природу, возьмите с собой не только шампуры и маринованное мясо, но и аптечку первой помощи. В неё должны входить: Антисептики (перекись водорода, хлоргексидин) Перевязочные материалы (бинты, пластыри, стерильные салфетки) Жаропонижающие и обезболивающие препараты Антигистаминные средства Активированный уголь или другие сорбенты Пинцет (в том числе для удаления клещей) Термометр

Запишите в телефон номера экстренных служб того района, куда вы едете. Скачайте приложение с картой местности, которое работает офлайн. И не забудьте зарядить телефон! «Знание алгоритмов действий и простых мероприятий первой помощи позволит избежать печальных последствий и не омрачить ваши выходные дни», — подчёркивает доктор медицинских наук Марина Костюченко.