Время играет роль: Россиянам объяснили, как распознать ювенильный ревматоидный артрит у детей

Отёк суставов, покраснение кожи в поражённой области и местное повышение температуры могут указывать на развитие ювенильного ревматоидного артрита у ребёнка. Однако точный диагноз может поставить только квалифицированный специалист после комплексного обследования.

Как пояснила РИА «ФедералПресс» Анна Спиваковская, доцент кафедры госпитальной педиатрии Саратовского медицинского университета, раннее выявление заболевания крайне важно для успешного лечения. Своевременная диагностика позволяет предотвратить серьёзные осложнения и сохранить качество жизни маленького пациента.

«Сегодня возможности медицины значительно выросли, однако успех лечения во многом зависит от того, насколько рано родители обратятся за медицинской помощью. А ведь ещё недавно диагноз считался практически приговором и одной из ведущих причин инвалидизации в детском возрасте», — заявила Спиваковская.

Ювенильный идиопатический артрит — это затяжное воспаление суставов у детей младше 16 лет, которому не удается найти явную причину. Возникновение болезни связывают с нарушениями иммунитета и наследственностью, которые запускают хроническое воспаление. Насторожить должно, если ребёнок утром скован и медленно «расходится» после сна. Иногда бывают высокая температура, высыпания и увеличение лимфоузлов.

При первых симптомах нужно обратиться к врачу, чтобы исключить другие болезни — при подозрении на артрит ребёнка направят к ревматологу. Диагноз ставится только на основании совокупности данных и опыта специалиста — стопроцентного анализа не существует. Чем раньше начать лечение, тем лучше прогноз — своевременная терапия помогает остановить воспаление, избежать осложнений и сохранить ребёнку привычную жизнь без серьёзных ограничений.