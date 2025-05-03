Российские учёные создали чудо-гель для лечения псориаза и артрита

Сотрудники Института химии растворов РАН представили новую лекарственную форму метотрексата, который используется для лечения псориаза и ревматоидного артрита. Вместо таблеток и инъекций, учёные предложили применять гель, который менее токсичен. Об этом сообщает «Газете.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По данным издания, применение метотрексата, по всей эффективности, зачастую связано с серьёзными негативными последствиями. Чтобы снизить побочные эффекты и создать удобную для пациентов форму, учёные разработали гель с метотрексатом, инкапсулированным в циклодекстрин — это природное соединение, способствующее улучшению свойств лекарства. Благодаря наружному применению препарат станет менее токсичным для организма.