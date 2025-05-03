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3 мая, 14:00

Российские учёные создали чудо-гель для лечения псориаза и артрита

В ИХР РАН создали гель с метотрексатом, помогающий при псориазе и артрите

В России создали гель с метотрексатом для лечения псориаза и артрита. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России создали гель с метотрексатом для лечения псориаза и артрита. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сотрудники Института химии растворов РАН представили новую лекарственную форму метотрексата, который используется для лечения псориаза и ревматоидного артрита. Вместо таблеток и инъекций, учёные предложили применять гель, который менее токсичен. Об этом сообщает «Газете.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По данным издания, применение метотрексата, по всей эффективности, зачастую связано с серьёзными негативными последствиями. Чтобы снизить побочные эффекты и создать удобную для пациентов форму, учёные разработали гель с метотрексатом, инкапсулированным в циклодекстрин — это природное соединение, способствующее улучшению свойств лекарства. Благодаря наружному применению препарат станет менее токсичным для организма.

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«Мы установили, что содержание модифицированного циклодекстрина позволяет регулировать такие параметры, как вязкость, растворимость и скорость высвобождения активного вещества. Это особенно важно, поскольку контроль над скоростью высвобождения напрямую влияет на длительность терапевтического эффекта и эффективность действия препарата», — отметила заведующая лабораторией, д.х.н. Ирина Терехова.

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Ранее российские учёные создали молекулу для диагностики рака простаты по двум маркерам. Кроме того, специалисты ПГУ разработали противовоспалительный гель на основе гречихи.

Борис Эльфанд
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