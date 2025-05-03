Российские учёные создали чудо-гель для лечения псориаза и артрита
В ИХР РАН создали гель с метотрексатом, помогающий при псориазе и артрите
В России создали гель с метотрексатом для лечения псориаза и артрита. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сотрудники Института химии растворов РАН представили новую лекарственную форму метотрексата, который используется для лечения псориаза и ревматоидного артрита. Вместо таблеток и инъекций, учёные предложили применять гель, который менее токсичен. Об этом сообщает «Газете.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
По данным издания, применение метотрексата, по всей эффективности, зачастую связано с серьёзными негативными последствиями. Чтобы снизить побочные эффекты и создать удобную для пациентов форму, учёные разработали гель с метотрексатом, инкапсулированным в циклодекстрин — это природное соединение, способствующее улучшению свойств лекарства. Благодаря наружному применению препарат станет менее токсичным для организма.
«Мы установили, что содержание модифицированного циклодекстрина позволяет регулировать такие параметры, как вязкость, растворимость и скорость высвобождения активного вещества. Это особенно важно, поскольку контроль над скоростью высвобождения напрямую влияет на длительность терапевтического эффекта и эффективность действия препарата», — отметила заведующая лабораторией, д.х.н. Ирина Терехова.