Учёные ПГУ создали противовоспалительный гель на основе гречихи

Специалисты Пензенского государственного университета разработали уникальный противовоспалительный гель на основе экстракта гречихи красностебельной, который по эффективности не уступает синтетическим аналогам вроде диклофенака. Это натуральное средство призвано решить проблему побочных эффектов, характерных для традиционных препаратов при длительном применении.

Как сообщает «Газета.ru», гречиха красностебельная была выбрана не случайно — в период цветения она накапливает рекордное количество полезных веществ: флавоноиды, рутин, кверцетин и другие соединения с доказанным противовоспалительным и регенерирующим действием. Для создания геля используется 10%-ный экстракт растения, смешанный с безопасной натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы.

По словам специалистов, лабораторные испытания подтвердили выраженный терапевтический эффект нового фитопрепарата при местном применении. Эта инновация открывает перспективы для создания более безопасных альтернатив синтетическим лекарствам, особенно для пациентов, нуждающихся в продолжительном лечении.