Тоник и пилинги: Косметолог назвала вечерние ритуалы красоты для сохранения молодости кожи

Вечерние ритуалы красоты у многих разные. Какие из них обязательные и что нужно делать вечером, чтобы утром быть лучшей версией себя, рассказала Life.ru химик-косметолог Наталья Ткаченко.

В условиях мегаполиса кожа ежедневно подвергается воздействию множества негативных факторов, таких как стресс, неблагоприятная экология, колебания температур, ультрафиолетовое излучение и неправильное питание. Чтобы утром выглядеть свежей и сияющей, важно заботиться о коже с вечера и внимательно следить за составами используемых средств. Секрет сохранения молодости кожи заключается в правильной организации вечернего ухода и его регулярности.

Первый и обязательный этап — умывание, которое позволяет устранить загрязнения, не нарушая при этом естественный липидный барьер кожи. Оптимальным решением станут энзимные гели, содержащие масла и аминокислоты, что делает процесс умывания более щадящим. Наталья Ткаченко Химик-косметолог, основатель бьюти бренда Roz Mary

Следующий шаг — применение тоника или восстанавливающего миста. Эти продукты способствуют нормализации pH и поддержанию здорового микробиома, подготавливая кожу к дальнейшему уходу.

Далее следует нанести сыворотку или крем. Чтобы защитить кожу от свободных радикалов и предотвратить старение, ищите в составе витамины С и Е, а также феруловую кислоту. Коэнзим Q10 помогает поддерживать упругость и эластичность кожи, в то время как масла арганы, жожоба, миндаля и сквалан питают и укрепляют гидролипидную мантию. Дополнить нанесение крема можно самомассажем, что улучшает лимфоотток и предотвратит утренние отеки.

Для ровного и сияющего тона рекомендуется несколько раз в неделю проводить карбокситерапию или использовать пилинги с фруктовыми кислотами. Эти процедуры способствуют обновлению клеток, осветляют пигментацию и помогают избавиться от комедонов. Дополнительно стоит применять увлажняющие маски несколько раз в неделю. В их состав могут входить такие компоненты, как коллаген, эластин, мочевина, хитозан, гиалуроновая кислота, аллантоин и сорбитол, которые обеспечивают каскадное увлажнение.

Важно проводить эти процедуры за несколько часов до сна, чтобы активные ингредиенты успели впитаться, а не остались на подушке.

Вечерний уход должен сочетаться с правильными привычками. Ограничьте потребление жидкости перед сном для снижения риска отёков и создайте комфортный микроклимат в спальне: прохлада и свежий воздух способствуют качественному сну. Ложитесь спать вовремя, так как именно в этот период кожа восстанавливается. Следуя этим рекомендациям, вы заметите, как ваше утреннее отражение в зеркале становится все более ярким, а уход за собой превращается в приятный ритуал.