«Путь тернист»: Россиянам рассказали о перспективах создания вакцины от всех болезней

Учёные способны создать вакцину от всех болезней, и специалисты уже добились значительного прогресса в этой области. Об этом рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусологии Светлана Протасова.

«Мы, конечно, не гении – это вышло случайно. И замешан в этом деле всемирно известный академик Смородинцев, который в 60-ых годах прошлого столетия основал НИИ гриппа. Академик верил в гриппозные вакцины, но не очень, поэтому он создал в НИИ уникальную лабораторию интерферона», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.

Эта лаборатория изучает систему контроля за генетическим постоянством организма, то есть, систему интерферона. По словам вирусолога, учёные разрабатывали препараты сразу от всех вирусов. По её словам, в их числе было лекарство, которое прошло все фармацевтические инстанции и было рекомендовано к применению в практике здравоохранения. Эксперт отметила, что пациенты, пользовавшиеся препаратом, вообще ничем не болели.

«Было показано в условиях эксперимента, что при использовании нашего препарата и последующем заражении лабораторных животных разными дозами вируса гриппа, происходит стимуляция клеточного иммунитета к этому вирусу. Причем, это не было связано с количеством вводимого вируса. И что важно, даже если это количество было близким к гомеопатической дозе, всё равно эффект был такой же высокий, как при введении высоких доз вируса», — дополнила собеседница издания.

Вирусолог объяснила, что вакцины от всех болезней очень нужны людям. Однако они представляют угрозу фармацевтическим компаниям, так как могут лишить их значительной прибыли. Поэтому такой путь тернист, но это не значит, что по нему нельзя идти, подытожила специалист.