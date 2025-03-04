Глава ФМБА анонсировала применение онковакцины против колоректального рака в 2025 году
Скворцова: С этого года возможно применение вакцины против колоректального рака
Онковакцину против колоректального рака, разработанную в Федеральном медико-биологическом агентстве России, могут начать применять уже с этого года. Об этом глава ФМБА Вероника Скворцова заявила на форуме «Женщины за здоровое общество».
«Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента», — отметила она.
На данный момент в России разрабатывается сразу несколько препаратов против онкологических заболеваний. Важно подчеркнуть, что российские вакцины будут бесплатными для граждан. К слову, Владимир Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом.
ТАСС / Nigel Stripe