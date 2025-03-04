Глава ФМБА анонсировала применение онковакцины против колоректального рака в 2025 году

Онковакцину против колоректального рака, разработанную в Федеральном медико-биологическом агентстве России, могут начать применять уже с этого года. Об этом глава ФМБА Вероника Скворцова заявила на форуме «Женщины за здоровое общество».

«Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента», — отметила она.