Остеопат озвучил 3 причины хруста в коленях
Врач Симкин: Хруст в колене может говорить о плоскостопии, артрозе и артрите
Хруст в коленях — явление довольно распространённое, и не всегда связанное с болезнью. Например, неприятное ощущение в коленной чашечке может возникать у новичков при приседаниях. Насторожиться стоит, если хруст или щелчки возникают при обычной ходьбе, заявил врач-остеопат Дмитрий Симкин.
«Это может указывать на дистрофические изменения, которые связаны с недостатком кровоснабжения и нарушением питания сустава. В большинстве случаев речь идёт об артрозе», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.Ru».
Если хруст сопровождается болью, отёком и покраснением колена, то это может указывать на воспаление сустава, вызванное артритом. Это заболевание часто развивается на фоне аутоиммунных и инфекционных патологий, а также при подагре и нарушениях обмена веществ.
Плоскостопие также может быть причиной хруста в коленях. В этом случае проблема решается достаточно просто — ношением специальных стелек и лечением препаратами, восстанавливающими питание и улучшающими эластичность структур сустава.
Ранее россиянам назвали три простых упражнения, которые помогут снять напряжение в шее. Одно из них — повороты. Надо сесть прямо на стуле, не прогибаясь в поясничном отделе. Медленно поверните голову влево, стараясь дотянуться подбородком до плеча. Посидеть так 10-15 минут, а затем вернуться в исходное положение, повторив упражнение в другую сторону. Сделайте так 5-10 раз в каждую сторону.