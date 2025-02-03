Остеопат озвучил 3 причины хруста в коленях

Хруст в коленях — явление довольно распространённое, и не всегда связанное с болезнью. Например, неприятное ощущение в коленной чашечке может возникать у новичков при приседаниях. Насторожиться стоит, если хруст или щелчки возникают при обычной ходьбе, заявил врач-остеопат Дмитрий Симкин.

«Это может указывать на дистрофические изменения, которые связаны с недостатком кровоснабжения и нарушением питания сустава. В большинстве случаев речь идёт об артрозе», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Если хруст сопровождается болью, отёком и покраснением колена, то это может указывать на воспаление сустава, вызванное артритом. Это заболевание часто развивается на фоне аутоиммунных и инфекционных патологий, а также при подагре и нарушениях обмена веществ.

Плоскостопие также может быть причиной хруста в коленях. В этом случае проблема решается достаточно просто — ношением специальных стелек и лечением препаратами, восстанавливающими питание и улучшающими эластичность структур сустава.