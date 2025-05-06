В России стали использовать уникальную технологию лечения бесплодия

По словам профессора Владимира Зуева из Сеченовского Университета, многократные неудачи при попытках забеременеть могут быть связаны с гипоксией эндометрия. Как отметил специалист, CoViD-19 вызывает кислородное голодание тканей, в том числе в матке, эффект которого сохраняется до полугода, что мешает успешному ЭКО тем, кто переболел коронавирусом.

«Многие слышали о гипоксии плода, когда ребёнку во время родов не хватает кислорода. Но проблема гипоксии гораздо шире — недостаточное снабжение кислородом самой матки может вызвать массу проблем. Если гипоксия в эндометрии, доходит до 50%, беременность просто не наступает. А если гипоксия эндометрия составляет 20-30%, то беременность прерывается на сроке 5-6 недель», — рассказал медик kp.ru.

Эксперт рассказал об инновационном методе лечения с использованием флуоресцентной спектроскопии:

В клинике применяют хлорофилл-содержащие препараты и лазерную фототерапию, имитируя природный фотосинтез;

Процедура обеспечивает длительный (до 6 месяцев) эффект кислородного насыщения;

Метод адаптируется индивидуально — количество сеансов варьируется от 5 до 10.

В сравнении с гипербарической оксигенацией (2 недели действия), новая технология демонстрирует более устойчивые результаты. Профессор привёл пример пациентки с 17 неудачными попытками ЭКО, которая смогла забеременеть после курса лечения гипоксии. Особо подчёркивается эффективность российского препарата, который, согласно исследованиям, превосходит зарубежные аналоги в 60-160 раз.