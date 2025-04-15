В мире родился первый ребёнок, зачатый с помощью робота

В Мексике на свет появился ребёнок, который был зачат при помощи автоматизированной системы ИКСИ, работающей на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет журнал Reproductive Biomedicine Online (RBMO) со ссылкой на учёных из Conceivable Life Sciences.

Специалисты создали этот способ деторождения ещё в 1990-х годах. Сейчас метод активно применяется в ЭКО. Для эксперимента с искусственным интеллектом был выбран доброволец. Учёные получили при помощи ИКСИ донорские эмбрионы и оплодотворили яйцеклетку женщины. Все процессы управлялись искусственным интеллектом, который помог отобрать сперматозоиды, а также захватить их лазером для более аккуратного введения. Как подчеркнули исследователи, автоматизация в данной сфере помогает избежать большинства ошибок. В результате эксперимента родился абсолютно здоровый малыш.