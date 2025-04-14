В Подмосковье врачи спасли зрение школьнику, которому осколок стекла попал в глаз

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля восстановили зрение 10-летнему мальчику, получившему серьезную травму глаза. По информации Минздрава Подмосковья, ребёнок поранил правый глаз осколками разбившегося стекла.

Повреждённый глаз ребёнка. Фото © Пресс-служба Минздрава Подмосковья

Из-за травмы у юного пациента была рваная рана роговицы, часть внутренних тканей глаза (включая радужку) вылезла наружу, а зрачок сместился со своего обычного положения.

«В ходе хирургического вмешательства с помощью микрохирургических инструментов мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, а после восстановили его в правильное положение. Ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками», — рассказала офтальмолог Наталья Репина.

Хирургическое вмешательство заняло около часа. Уже на следующий день после операции у ребёнка наблюдалась реакция зрачка на свет. В настоящее время он выписан из больницы, а через месяц ему предстоит снятие швов с роговицы.