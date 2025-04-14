В Подмосковье врачи спасли зрение школьнику, которому осколок стекла попал в глаз
Врачи Центра Рошаля извлекли осколок стекла из глаза ребёнка и спасли его зрение
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля восстановили зрение 10-летнему мальчику, получившему серьезную травму глаза. По информации Минздрава Подмосковья, ребёнок поранил правый глаз осколками разбившегося стекла.
Повреждённый глаз ребёнка. Фото © Пресс-служба Минздрава Подмосковья
Из-за травмы у юного пациента была рваная рана роговицы, часть внутренних тканей глаза (включая радужку) вылезла наружу, а зрачок сместился со своего обычного положения.
«В ходе хирургического вмешательства с помощью микрохирургических инструментов мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, а после восстановили его в правильное положение. Ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками», — рассказала офтальмолог Наталья Репина.
Хирургическое вмешательство заняло около часа. Уже на следующий день после операции у ребёнка наблюдалась реакция зрачка на свет. В настоящее время он выписан из больницы, а через месяц ему предстоит снятие швов с роговицы.
Ранее американский миллиардер Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink готовится провести революционную операцию в конце 2025 года. Речь идёт о вживлении первому пациенту нейрочипа Blindsight, которы сможет вернуть зрение ослепшим людям.
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