«Глаза сверхчеловека»: Илон Маск назвал сроки вживления первого чипа для возвращения зрения
Компания Маска Neuralink вживит первый зрительный чип слепому в конце 2025 года
В конце 2025 года компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует провести первую операцию по имплантации нейрочипа Blindsight, разработанного для восстановления зрения слепым людям. Об этом американский предприниматель сообщил на мероприятии America PAC, проходившем в штате Висконсин.
«Сначала будет низкое разрешение, но со временем это позволит получить сверхчеловеческое зрение», — сказал Маск.
Маск появился на мероприятии в головном уборе, напоминающем сыр. Фотографии своего появления он разместил в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что мозговой имплант Blindsight от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку. До этого Илон Маск отметил, что человек с установленным чипом уже научился управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. В Госдуме отреагировали на этот смелый эксперимент, подчеркнув, что чипирование представляет собой потенциальную угрозу, хотя и вызывает определённый интерес.
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