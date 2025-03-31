«Глаза сверхчеловека»: Илон Маск назвал сроки вживления первого чипа для возвращения зрения

В конце 2025 года компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует провести первую операцию по имплантации нейрочипа Blindsight, разработанного для восстановления зрения слепым людям. Об этом американский предприниматель сообщил на мероприятии America PAC, проходившем в штате Висконсин.

«Сначала будет низкое разрешение, но со временем это позволит получить сверхчеловеческое зрение», — сказал Маск.