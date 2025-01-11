Нейрочип от Илона Маска вживили в мозг третьего пациента
Илон Маск: Мозговой имплант Blindsight от Neuralink вживили третьему человеку
Мозговой имплант Blindsight от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку. Об этом рассказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Бизнесмен также заявил, что в 2025 году нейрочип планируют вживить ещё 20-30 людям.
«У нас сейчас три человека с вживлёнными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают... Мы ожидаем 20-30 пациентов с управляемыми имплантами Neuralink в этом году», — сказал Маск в интервью директору маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в соцсети X.
До этого сам бизнесмен заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов станет нормой жизни.
Напомним, что в январе 2024 года Илон Маск объявил об успешной операции по имплантации чипа в человеческий мозг. По его замыслу, имплант Neuralink позволит людям управлять электронными устройствами без помощи рук силой мысли. Эта технология будет особенно полезна для тех, кто потерял возможность пользоваться конечностями. Маск отметил, что человек с установленным чипом уже научился управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. В Госдуме отреагировали на этот смелый эксперимент американского миллиардера, подчеркнув, что чипирование представляет собой потенциальную угрозу, хотя и вызывает определённый интерес.
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