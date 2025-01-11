Нейрочип от Илона Маска вживили в мозг третьего пациента

Мозговой имплант Blindsight от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку. Об этом рассказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Бизнесмен также заявил, что в 2025 году нейрочип планируют вживить ещё 20-30 людям.

«У нас сейчас три человека с вживлёнными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают... Мы ожидаем 20-30 пациентов с управляемыми имплантами Neuralink в этом году», — сказал Маск в интервью директору маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в соцсети X.