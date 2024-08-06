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5 августа, 21:14

Эксперт объяснил, как работают встроенные в мозг чипы Маска

ВШЭ: Технология Маска Neuralink ограничена, есть более перспективное направление

Первым добровольцем, согласившимся на клинические исследования Neuralink, стал 29-летний Нолан Арбо, который из-за травмы потерял способность двигаться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Первым добровольцем, согласившимся на клинические исследования Neuralink, стал 29-летний Нолан Арбо, который из-за травмы потерял способность двигаться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об успешной имплантации микрочипа от компании Neuralink второму пациенту. Директор Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ Алексей Осадчий рассказал RG.ru, как работают эти микрочипы, и оценил их перспективы.

По его словам, в проекте Neuralink используются так называемые нити с множеством контактов, которые имплантируются роботом в обход кровеносных сосудов, что позволяет считывать активность отдельных нейронов или небольших их групп. Это позволяет решать задачу декодирования электрических сигналов мозга.

Эксперт отметил, что Маск не делает ничего нового с точки зрения науки, но его технология эргономично считывает активность коры мозга и передаёт её на вычислительное устройство, вероятно, сжимая сигналы.

Исследования в этом направлении ведутся и в России. В Центре биоэлектрических интерфейсов ВШЭ создали нейроинтерфейс на основе электрокортикографических сеток электродов. В отличие от технологии Маска, эти ЭКоГ-сетки считывают активность большой популяции нейронов, что усложняет задачу декодирования. Однако в экспериментах с двунаправленным интерфейсом пациенты достигли высокой точности в выполнении задач благодаря обратной связи.

Специалист подчеркнул, что перспективность технологии Маска ограничена, так как для управления конечностями можно использовать остаточные мышцы и декодировать миографическую активность, что является более перспективным направлением. В России нейрохирург Артур Биктимиров и группа в Сколтехе уже проводят подобные эксперименты, стимулируя периферические нервы.

Первый чипированный Маском человек оценил свои новые возможности
Первый чипированный Маском человек оценил свои новые возможности

Напомним, что первым в мире мозговой имплант получил 29-летний американец Нолан Арбо, парализованный в результате несчастного случая. Устройство помогает ему силой мысли передавать команды на компьютер и даже играть в онлайн-шахматы. Накануне Маск объявил о втором успешном внедрении чипа в мозг человека.

Кирилл Сосновских
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