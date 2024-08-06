Эксперт объяснил, как работают встроенные в мозг чипы Маска

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об успешной имплантации микрочипа от компании Neuralink второму пациенту. Директор Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ Алексей Осадчий рассказал RG.ru, как работают эти микрочипы, и оценил их перспективы.

По его словам, в проекте Neuralink используются так называемые нити с множеством контактов, которые имплантируются роботом в обход кровеносных сосудов, что позволяет считывать активность отдельных нейронов или небольших их групп. Это позволяет решать задачу декодирования электрических сигналов мозга.

Эксперт отметил, что Маск не делает ничего нового с точки зрения науки, но его технология эргономично считывает активность коры мозга и передаёт её на вычислительное устройство, вероятно, сжимая сигналы.

Исследования в этом направлении ведутся и в России. В Центре биоэлектрических интерфейсов ВШЭ создали нейроинтерфейс на основе электрокортикографических сеток электродов. В отличие от технологии Маска, эти ЭКоГ-сетки считывают активность большой популяции нейронов, что усложняет задачу декодирования. Однако в экспериментах с двунаправленным интерфейсом пациенты достигли высокой точности в выполнении задач благодаря обратной связи.