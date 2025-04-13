Тихий убийца зрения: Врач предупредила о стремительно «молодеющих» заболеваниях глаз

За последние два десятилетия возрастные заболевания глаз стремительно «помолодели» — то, что раньше считалось проблемами исключительно пожилых людей, теперь всё чаще встречается у тридцати-сорокалетних пациентов. Как отмечает врач-офтальмолог Светлана Миргородская, даже термин «старческая дальнозоркость» (пресбиопия) устарел — сегодня специалисты предпочитают говорить о «возрастной» дальнозоркости, которая может проявляться значительно раньше, особенно при скрытых нарушениях зрения.

«Катаракта также перестала быть исключительно возрастной проблемой — всё чаще мы сталкиваемся с заболеванием у тридцатилетних пациентов», — объяснила врач в беседе с «Газетой.ru».

Особую опасность представляет глаукома, которая развивается практически бессимптомно и зачастую обнаруживается случайно во время профилактического осмотра. Именно поэтому врачи называют её «тихим убийцей» зрения — заметное ухудшение наступает только на поздних стадиях, когда помочь пациенту становится значительно сложнее.

Современные исследования связывают эту тревожную тенденцию с несколькими факторами, среди которых особое место занимает постоянное воздействие синего света от экранов цифровых устройств. По мнению специалистов, именно это может объяснять учащение случаев возрастной макулярной дегенерации у относительно молодых людей.

Врачи настоятельно рекомендуют не дожидаться появления симптомов — регулярные профилактические осмотры у офтальмолога, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и разумный режим работы с гаджетами могут стать надёжной защитой от преждевременного ухудшения зрения. Как подчёркивает Миргородская, в условиях, когда глазные болезни стремительно «молодеют», только своевременная диагностика позволяет сохранить здоровье глаз на долгие годы.